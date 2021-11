WEC | Nakajima si separa da Toyota a fine anno

Come si vociferava da tempo, il giapponese al termine della stagione 2021 non rinnoverà il contratto con la squadra che l'ha portato alla conquista del Mondiale e della 24h di Le Mans in 10 anni di solido rapporto.

"È stato un onore competere per Toyota Gazoo Racing per 9 stagioni e mi sento veramente fortunato ad aver vinto Le Mans e titoli con compagni e gente pieni di passione", afferma il 36enne.

"Voglio ringraziare la squadra per questi 10 anni assieme nel WEC, ho tanti ricordi e tutti mi hanno fatto sentire in famiglia ogni giorno, sia nei momenti difficili che i quelli belli".

Nakajima dovrebbe essere sostituito da Ryo Hirakawa, che già ha provato la GR010 Hypercar, mentre per lui può iniziare un nuovo capitolo, essendo ancora nel pieno della sua carriera.

"L'endurance è all'alba di una nuova era e tante Case arriveranno con le loro Hypercar nei prossimi anni. Anche per me comincia una nuova avventura che non vedo l'ora di iniziare, ma continuerò a fare il tifo per il team."