Video WEC | Paura per Chaves: decolla (ancora) su un dissuasore!

La 6h di Monza disputata domenica ha vissuto momenti di terrore nel corso della terza ora di gara per un incidente con sfortunato protagonista Henrique Chaves.

Il pilota della TF Sport in quel momento era in lizza per il primato nella Classe LMGTE AM del FIA World Endurance Championship, quando è arrivato a tutta velocità alla 'Roggia' senza riuscire a rallentare.

La Aston Martin #33 che condivideva con Ben Keating e Marco Sørensen si è intraversata, ha toccato il cordolo di destra e poi ha proseguito dritta tagliando la variante, dove però all'interno sono posti i dissuasori gialli e neri, che servono per evitare che uno guadagni in caso, appunto, di 'lungo' in frenata.

L'impatto con essi ha sparato in aria la Vantage azzurra, che nel primo colpo ha perso subito la portiera di destra (volata in aria fortunatamente senza ricadere in testa a nessuno), per poi decollare e capottarsi, atterrando sul tetto e attraversando il tracciato, andando a terminare la sua corsa con altri due ribaltamenti contro le barriere poste all'esterno sulla sinistra, nel tratto che porta a 'Lesmo 1'.

Attimi di paura che hanno tenuto tutti col fiato sospeso, fino a quando Chaves è uscito sulle sue gambe dal relitto, facendo tirare a tutti un sospirone di sollievo.

#33 TF Sport Aston Martin Vantage AMR of Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen Photo by: Paolo Belletti

"E' stata la peggiore giornata della mia carriera! Non mi era mai successa una cosa del genere", ha poi detto Chaves, una volta visitato e dimesso dal centro medico senza aver subìto danni fisici.

"Un grande grazie va ad Aston Martin per aver costruito una macchina veramente sicura, ma anche a tutti quelli che si sono preoccupati per me, allo staff medico e al circuito".

"Fino a quel momento avevo una macchina incredibile, con un assetto superbo preparato dai ragazzi della TF Sport, che ringrazio! Per fortuna i miei compagni sono ancora in testa al campionato, per cui ci rifaremo al Fuji".

Restano ancora da capire le cause dell'incidente occorso al 25enne portoghese, ovvero se ci sia stato un problema ai freni o all'acceleratore, rimasto bloccato.

Sta di fatto che, ancora una volta, il dito va però puntato contro i dissuasori, che già nel 2019 spararono in aria Alexander Peroni durante la gara di Formula 3, con lo spagnolo che alla 'Parabolica' prese il volo atterrando poi sulle barriere, dove per altro erano al lavoro i commissari.

Anche in quella occasione miracolosamente nessuno si fece male, ma la FIA a questo punto dovrebbe rivedere certe soluzioni, perché è vero che il 'motorsport è pericoloso' - come si dice nell'ambiente e non - ma con episodi del genere qualcosa è ormai d'obbligo fare.

D'altra parte, questa soluzione porta spesso polemiche anche sulle strade dato che alcuni sono fissati con un alto scalino rispetto al fondo, pericolosi specialmente per chi conduce mezzi come moto, motorini e biciclette (ma anche le sospensioni delle macchine non godono). Figuriamoci se in pista diventano dei trampolini per bolidi che fanno oltre 200km/h.