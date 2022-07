WEC | Monza, Libere 3: zampata Glickenhaus sulle Peugeot

Carica lettore audio

Ultimi preparativi sotto il sole per i protagonisti del FIA World Endurance Championship, che nelle Prove Libere 3 hanno affinato i dettagli in vista delle Qualifiche delle ore 17;30 che determineranno lo schieramento di partenza della 6 Ore di Monza.

A livello assoluto e in Classe Hypercar la zampata la piazza per la seconda volta in questo fine settimana la Glickenhaus LMH #708 di Dumas/Pla/Derani, che a circa 20' dal termine passa al comando in 1'36"813.

Fino a quel momento a svettare erano state le Peugeot 9X8 #93 di Vergne/Di Resta/Jensen e #94 di Duval/Menezes/Rossiter, che concludono in seconda e terza posizione con un paio di decimi di ritardo dall'azzurra americana.

Le Toyota GR010 Hybrid chiudono in Top5, con la #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa quarta a quasi mezzo secondo dalla vetta e la #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López quinta a 0"7.

Leggermente più staccata da quest'ultima abbiamo la Alpine A480-Gibson #36 del Team Signatech nelle mani di Negrão/Lapierre/Vaxivière.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson di Oliver Rasmussen, Edward Jones, Jonathan Aberdein Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2, tutta formata da Oreca 07-Gibson, si issa per la prima volta davanti a tutti la #28 di Jota (Jones/Aberdein/Rasmussen) grazie all'1'38"904 che le consente di battere la #31 di WRT (Gelael/Frijns/Rast) e la #41 del RealTeam by WRT (Habsburg/Andrade/Nato) per una manciata di decimi.

Dopo i problemi accusati nelle Libere 2, la #1 della Richard Mille Racing (Chatin/Wadoux/Milesi) ottiene invece il quarto crono, precedendo in Top5 la #45 della Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder), prima della categoria PRO/AM.

La classifica è piuttosto corta e la Prema (#9 Kubica/Delétraz/Colombo) si ritrova sesta nonostante i 0"361 di margine dal primato, seguita dalle due Oreca di United Autosports #23 di Lynn/Jarvis/Pierson e #22 di Hanson/Albuquerque/Owen.

La #38 della Jota (Stevens/Da Costa/Gonzalez) è invece nona, con dietro la #34 di Inter Europol Competition (Gutiérrez/Brundle/Smiechowski).

La #83 di AF Corse, che con il trio Rovera/Nielsen/Perrodo aveva primeggiato in PRO/AM nelle due sessioni precedenti, ora è seconda della categoria e 11a assoluta.

Alle sue spalle la ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm), terza PRO/AM, la #10 di Vector Sport (Bourdais/Muller/Cullen) e la #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau), quarta PRO/AM.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R di Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGTE PRO per la prima volta balza al comando la Corvette C8.R #64 della Pratt&Miller affidata a Milner/Tandy con un ottimo 1'45"902 che le permette di precedere per quasi un decimo la Porsche 911 RSR–19 #92 preparata dal team Manthey per Christensen/Estre.

A ruota abbiamo le due Ferrari 488 di AF Corse guidate da Calado/Pier Guidi (#51) e Fuoco/Molina (#52), mentre la Porsche #91 di Makowiecki/Bruni è quinta e molto più distante dai leader.

Infine in Classe LMGTE AM per la prima volta chiude in testa la Ferrari #54 di AF Corse con il trio Cassidy/Flohr/Castellacci, stampando il crono di 1'47"676.

Seconda la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Priaulx/Ried) con un margine di meno di due decimi, così come la Ferrari #60 di Iron Lynx (Cressoni/Schiavoni/Fisichella), che precede la #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy.

In Top5 ecco la Aston Martin Vantage #777 di D'Station Racing/TF Sport (Fujii/Hoshino/Fagg) a quasi mezzo secondo, seguita in scia dalla Porsche #86 di GR Racing (Pera/Wainwright/Barker) e dalla Aston Martin #33 di Keating/Chaves/Sørensen (TF Sport).

Ottavo tempo a 0"5 dalla vetta per la Ferrari #21 di AF Corse (Mann/Vilander/Ulrich), nona la #71 di Spirit of Race/AF Corse (Aubry/Dezoteux/Ragues), completa una Top10 racchiusa in mezzo secondo la Porsche #88 di Poordad/Lindsey/Heylen).

Scendono invece in graduatoria dopo le buone prestazioni delle precedenti Libere le Porsche #56 del Team Project 1/Inception (Iribe/Millroy/Barnicoat) e Cairoli/Pedersen/Leutwiler (Team Project 1). Fanalino di coda è la Aston Martin #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard).

