WEC | Monza, Libere 3: spuntano le Peugeot davanti alle Ferrari

Ultima sessione di Prove Libere in quel di Monza, dove i piloti del FIA World Endurance Championship hanno effettuato gli ultimi preparativi in vista delle qualifiche per definire la griglia di partenza della 6h di Monza, in programma alle ore 14;40 in una giornata con qualche nuvoletta ad oscurare ogni tanto il bel sole caldo, mentre il paddock si è già animato fin dalle prime ore del mattino.

Al termine dei 60' a disposizione spuntano le Peugeot, che fin dalle prime battute hanno occupato le posizioni di vertice della Classe Hypercar.

La #93 è al comando in 1'35"878, correndo anche un rischio nel finale quando Mikkel Jensen ha avuto una incomprensione con la Porsche di Alessio Picariello venendo a contatto, mentre la 9X8 #94 conclude terza a 0"227 dalla sorellina.

Fra le francesi troviamo la Ferrari #50 a 0"045 dalla vetta, con la #51 che invece si piazza al quarto posto davanti alla Cadillac #2 e alla Porsche private di Jota #38 e Proton Competition #99.

Solo ottava ed undicisima le due Toyota, rispettivamente ad 1"5 e 1"9, inframezzate dalla Porsche #5 gestita dal Team Penske - su cui è stato cambiato il sistema ibrido dopo i problemi avuti nelle FP1 di ieri - e dalla Glickenhaus.

Fanalini di coda sono la Vanwall e la Porsche #6 con distacchi più ampi.

In Classe LMP2 tempi come sempre molto ristretti dato che le 11 Oreca iscritte sono nello spazio di 1". La migliore è la #28 di Jota in 1'39"621, che stacca per un paio di decimi la #10 di Vector Sport e la Alpine #36.

In Top5 salgono la #41 del Team WRT e la Alpine #35, che precedono le United Autosports #22 e #23, ottava la Inter Europol Competition #34, le Prema #9 e #63 concludono in fondo al lotto divise dalla #31 di WRT.

In Classe LMGTE AM si registra il poker Porsche comandato dalla #56 dei Project 1-AO in 1'46"762, un paio di decimi meglio della #77 di Dempsey-Proton Racing.

Terza e quarta posizione per le 911 RSR-19 preparate da Iron Lynx #60 e GR Racing #86, le Ferrari di AF Corse #54 e #83 inseguono al quinto e sesto posto con mezzo secondo di svantaggio.

Le Iron Dames mettono la loro Porsche #85 in scia alle 488 sopracitate e davanti alla #57 di Kessel Racing, Aston Martin in Top10 con la #25 di ORT by TF Sport assieme alla Corvette, attardate di 1"2 dal primato.

Rimangono ultime la Aston Martin #777 di D'Station Racing-TF Sport e la Ferrari #21 di AF Corse.