Prove Libere

WEC 6h di Monza

WEC | Monza, Libere 3: Peugeot e Ferrari brillano sull'umido

Cassidy svetta nel finale beffando Alpine e Kubica su un fondo insidioso, problemi tecnici per la 499P #51, in LMGT3 bene Rovera che vola davanti alle Mercedes-Iron Lynx.

Francesco Corghi

Modificato: 7 nov 2026, 10:54

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Foto di: AG Photo

Peugeot e Ferrari si prendono la vetta delle categorie al termine delle Prove Libere 3 della 6h di Monza, con Nick Cassidy ed Alessio Rovera leader tra HYPERCAR e LMGT3.

Anche questa mattina i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno trovato un fondo umido a rendere difficili i lavori, con condizioni piuttosto insidiose che hanno messo a dura prova i piloti nella ricerca del limite, in vista poi delle Qualifiche del pomeriggio.

Tra alcuni errori ed escursioni fuori pista, Robert Kubica è stato colpito dalla Aston Martin di Tom Gamble, poi punito con uno Stop&Go di 10" per l'episodio, mentre peggio è andata ad Alessandro Pier Guidi, la cui 499P #51 ha accusato problemi tecnici che hanno costretto i meccanici del Cavallino Rampante a smontare la vettura sia all'anteriore che al posteriore, lavorando su ibrido e motore.

Nel finale l'asfalto è andato migliorando e Cassidy ne ha approfittato per realizzare il miglior crono in 1'42"706 all'ultimo tentativo disponibile, beffando per 0"040 la Alpine #36 di Victor Martins, che poco prima aveva superato la Ferrari #83 di Robert Kubica.

Al quarto posto, a 0"3 dalla vetta e in scia al polacco di AF Corse, c'è la BMW #20 di Sheldon Van Der Linde, poi la Ferrari #50 a completare la Top5.

Un po' più distanti da questo gruppetto troviamo la Genesis #19, che è seguita a ruota da Alpine #35, BMW #15 e Genesis #17, con Toyota #7 a completare la Top10 fuori dalla quale restano le Aston Martin e le Cadillac-Jota che accusano oltre il secondo di ritardo.

Foto di: AG Photo

Passando alla LMGT3, Rovera nel finale ha provato anche le slick, ma senza rischiare oltre il dovuto e il suo 1'56"069 è stato comunque sufficiente per aggiudicarsi il primato con la Ferrari-AF Corse #21, tenendosi dietro le Mercedes-Iron Lynx e la Corvette-TF Sport #33.

Quinto crono a mezzo secondo dalla vetta per la BMW-WRT #69, dietro alla quale abbiamo Lexus-ASP #87 e le Ford-Proton #88 e #77, divise dalla McLaren-Garage 59 #58.

In Top10 presente anche la Porsche-Manthey #91, più indietro le Aston Martin.

Alle ore 14;20 si terranno le Qualifiche e Hyperpole, come sempre cominciando dalle LMGT3 e poi proseguendo con le HYPERCAR.

FP3

Tutte le statistiche

Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h 1

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 0

1'42.706

203.053 2

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

+0.040

1'42.746

0.040 202.974 3

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.133

1'42.839

0.093 202.790 4

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0

+0.346

1'43.052

0.213 202.371 5

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.370

1'43.076

0.024 202.324 6

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+0.627

1'43.333

0.257 201.821 7

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0

+0.646

1'43.352

0.019 201.784 8

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+0.854

1'43.560

0.208 201.378 9

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

+0.864

1'43.570

0.010 201.359 10

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+1.144

1'43.850

0.280 200.816 11

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0

+1.194

1'43.900

0.050 200.719 12

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+1.288

1'43.994

0.094 200.538 13

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+1.444

1'44.150

0.156 200.238 14

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

+1.785

1'44.491

0.341 199.584 15

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0

+2.089

1'44.795

0.304 199.005 16

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+2.276

1'44.982

0.187 198.651 17

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

+6.235

1'48.941

3.959 191.432 18

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+13.363

1'56.069

7.128 179.675 19

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+13.645

1'56.351

0.282 179.240 20

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0

+13.736

1'56.442

0.091 179.100 21

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+13.846

1'56.552

0.110 178.931 22

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 0

+13.865

1'56.571

0.019 178.902 23

AKKODIS ASP Team LMGT3

87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0

+14.021

1'56.727

0.156 178.663 24

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+14.167

1'56.873

0.146 178.439 25

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 0

+14.208

1'56.914

0.041 178.377 26

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 0

+14.549

1'57.255

0.341 177.858 27

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 0

+14.600

1'57.306

0.051 177.781 28

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 0

+14.888

1'57.594

0.288 177.345 29

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+14.890

1'57.596

0.002 177.342 30

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0

+14.926

1'57.632

0.036 177.288 31

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+14.956

1'57.662

0.030 177.243 32

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+15.140

1'57.846

0.184 176.966 33

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+15.275

1'57.981

0.135 176.764 34

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+15.540

1'58.246

0.265 176.367 35

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+15.712

1'58.418

0.172 176.111 Guarda i risultati completi

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