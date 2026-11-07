Prove Libere
WEC 6h di Monza
WEC | Monza, Libere 3: Peugeot e Ferrari brillano sull'umido
Cassidy svetta nel finale beffando Alpine e Kubica su un fondo insidioso, problemi tecnici per la 499P #51, in LMGT3 bene Rovera che vola davanti alle Mercedes-Iron Lynx.
Francesco Corghi
Modificato: 7 nov 2026, 10:54
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Foto di: AG Photo
Peugeot e Ferrari si prendono la vetta delle categorie al termine delle Prove Libere 3 della 6h di Monza, con Nick Cassidy ed Alessio Rovera leader tra HYPERCAR e LMGT3.
Anche questa mattina i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno trovato un fondo umido a rendere difficili i lavori, con condizioni piuttosto insidiose che hanno messo a dura prova i piloti nella ricerca del limite, in vista poi delle Qualifiche del pomeriggio.
Tra alcuni errori ed escursioni fuori pista, Robert Kubica è stato colpito dalla Aston Martin di Tom Gamble, poi punito con uno Stop&Go di 10" per l'episodio, mentre peggio è andata ad Alessandro Pier Guidi, la cui 499P #51 ha accusato problemi tecnici che hanno costretto i meccanici del Cavallino Rampante a smontare la vettura sia all'anteriore che al posteriore, lavorando su ibrido e motore.
Nel finale l'asfalto è andato migliorando e Cassidy ne ha approfittato per realizzare il miglior crono in 1'42"706 all'ultimo tentativo disponibile, beffando per 0"040 la Alpine #36 di Victor Martins, che poco prima aveva superato la Ferrari #83 di Robert Kubica.
Al quarto posto, a 0"3 dalla vetta e in scia al polacco di AF Corse, c'è la BMW #20 di Sheldon Van Der Linde, poi la Ferrari #50 a completare la Top5.
Un po' più distanti da questo gruppetto troviamo la Genesis #19, che è seguita a ruota da Alpine #35, BMW #15 e Genesis #17, con Toyota #7 a completare la Top10 fuori dalla quale restano le Aston Martin e le Cadillac-Jota che accusano oltre il secondo di ritardo.
Foto di: AG Photo
Passando alla LMGT3, Rovera nel finale ha provato anche le slick, ma senza rischiare oltre il dovuto e il suo 1'56"069 è stato comunque sufficiente per aggiudicarsi il primato con la Ferrari-AF Corse #21, tenendosi dietro le Mercedes-Iron Lynx e la Corvette-TF Sport #33.
Quinto crono a mezzo secondo dalla vetta per la BMW-WRT #69, dietro alla quale abbiamo Lexus-ASP #87 e le Ford-Proton #88 e #77, divise dalla McLaren-Garage 59 #58.
In Top10 presente anche la Porsche-Manthey #91, più indietro le Aston Martin.
Alle ore 14;20 si terranno le Qualifiche e Hyperpole, come sempre cominciando dalle LMGT3 e poi proseguendo con le HYPERCAR.
FP3
Tutte le statistiche
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h 1
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. di Resta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 0
1'42.706
203.053 2
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0
+0.040
1'42.746
0.040 202.974 3
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0
+0.133
1'42.839
0.093 202.790 4
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0
+0.346
1'43.052
0.213 202.371 5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0
+0.370
1'43.076
0.024 202.324 6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0
+0.627
1'43.333
0.257 201.821 7
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0
+0.646
1'43.352
0.019 201.784 8
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0
+0.854
1'43.560
0.208 201.378 9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0
+0.864
1'43.570
0.010 201.359 10
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0
+1.144
1'43.850
0.280 200.816 11
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0
+1.194
1'43.900
0.050 200.719 12
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0
+1.288
1'43.994
0.094 200.538 13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0
+1.444
1'44.150
0.156 200.238 14
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0
+1.785
1'44.491
0.341 199.584 15
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0
+2.089
1'44.795
0.304 199.005 16
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0
+2.276
1'44.982
0.187 198.651 17
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0
+6.235
1'48.941
3.959 191.432 18
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0
+13.363
1'56.069
7.128 179.675 19
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0
+13.645
1'56.351
0.282 179.240 20
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0
+13.736
1'56.442
0.091 179.100 21
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+13.846
1'56.552
0.110 178.931 22
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0
+13.865
1'56.571
0.019 178.902 23
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0
+14.021
1'56.727
0.156 178.663 24
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0
+14.167
1'56.873
0.146 178.439 25
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0
+14.208
1'56.914
0.041 178.377 26
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0
+14.549
1'57.255
0.341 177.858 27
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 0
+14.600
1'57.306
0.051 177.781 28
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0
+14.888
1'57.594
0.288 177.345 29
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+14.890
1'57.596
0.002 177.342 30
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0
+14.926
1'57.632
0.036 177.288 31
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0
+14.956
1'57.662
0.030 177.243 32
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+15.140
1'57.846
0.184 176.966 33
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0
+15.275
1'57.981
0.135 176.764 34
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0
+15.540
1'58.246
0.265 176.367 35
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+15.712
1'58.418
0.172 176.111 Guarda i risultati completi
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