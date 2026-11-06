Prove Libere
WEC 6h di Monza
WEC | Monza, Libere 2: Ferrari davanti con Kubica nel finale asciutto
Il polacco sfrutta le gomme slick e piazza la 499P #83 al comando battendo Aston e BMW, Alpine e Genesis sono in Top5 seguite da Cadillac, le Toyota rimangono indietro. In LMGT3 doppietta Ford-Proton davanti a Mercedes e Lexus.
Francesco Corghi
Pubblicato: 6 nov 2026, 15:17
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Foto di: AG Photo
Robert Kubica ha portato la Ferrari davanti a tutti al termine delle Prove Libere 2 della 6h di Monza, dove i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno potuto finalmente montare anche le gomme da asciutto in una giornata che per la maggior parte ha riservato pioggia a chi è presente in Brianza.
Nei 90' di sessione c'è stata solamente una breve interruzione con Full Course Yellow di prova, per il resto le vetture hanno ricominciato i lavori su asfalto viscido ed insidioso fino a metà del tempo, poi le condizioni sono migliorate e le HYPERCAR hanno potuto mettere le Michelin a mescola morbida.
Kubica ne ha approfittato per portare la 499P #83 in vetta in 1'38"143, soffiandola alla Aston Martin #007 per 0"796, mentre tutti gli altri sono rimasti piuttosto indietro, senza concentrarsi sulla ricerca del miglior crono.
La BMW #15 è terza a +1"6, Alpine #36 e Genesis #19 ottengono la Top5 attorno ai 2" di ritardo, seguite da Cadillac-Jota #38 e Ferrari #50.
In una classifica piuttosto variegata di marchi, Peugeot #94, Genesis #17 e Alpine #35 completano la Top10, restano invece attardate le Toyota, con la TR010 #8 che è 12a e la #7 ultima ad oltre 5".
Foto di: AG Photo
In Classe LMGT3 si registra la doppietta Ford-Proton Competition: Sebastian Priaulx è leader al volante della Mustang #77 in 1'50"352, per soli 0"087 più veloce della #88 di Logan Sargeant.
Bene anche la Mercedes-Iron Lynx #61 che è terza a +0"3, mettendosi alle spalle Porsche-Manthey #91 e le Lexus-ASP #87 e #78.
La BMW-WRT #32 chiude settima a +1"1, seguita a ruota da Aston Martin-Heart of Racing #27, Porsche-Manthey #92 e McLaren-Garage 59 #10 che chiude l'elenco dei migliori dieci, fuori dai quali restano le due Ferrari-AF Corse e le Corvette-TF Sport.
Il programma di sabato prevede le Prove Libere 3 alle ore 10;30, seguite da Qualifiche e Hyperpole a partire dalle 14;20.
FP2
Tutte le statistiche
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h 1
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0
1'38.143
212.494 2
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0
+0.796
1'38.939
0.796 210.784 3
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0
+1.616
1'39.759
0.820 209.051 4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0
+1.915
1'40.058
0.299 208.427 5
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0
+2.096
1'40.239
0.181 208.050 6
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0
+2.122
1'40.265
0.026 207.996 7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0
+2.152
1'40.295
0.030 207.934 8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0
+2.766
1'40.909
0.614 206.669 9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0
+2.903
1'41.046
0.137 206.389 10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0
+2.920
1'41.063
0.017 206.354 11
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0
+3.136
1'41.279
0.216 205.914 12
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0
+3.315
1'41.458
0.179 205.551 13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. di Resta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 0
+3.518
1'41.661
0.203 205.140 14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0
+3.604
1'41.747
0.086 204.967 15
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0
+3.640
1'41.783
0.036 204.894 16
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0
+4.116
1'42.259
0.476 203.940 17
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0
+5.234
1'43.377
1.118 201.735 18
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0
+12.209
1'50.352
6.975 188.984 19
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0
+12.296
1'50.439
0.087 188.835 20
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0
+12.510
1'50.653
0.214 188.470 21
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 0
+13.201
1'51.344
0.691 187.300 22
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0
+13.224
1'51.367
0.023 187.261 23
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0
+13.292
1'51.435
0.068 187.147 24
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0
+13.338
1'51.481
0.046 187.070 25
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+13.600
1'51.743
0.262 186.631 26
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0
+13.783
1'51.926
0.183 186.326 27
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0
+13.847
1'51.990
0.064 186.220 28
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0
+14.058
1'52.201
0.211 185.870 29
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0
+14.983
1'53.126
0.925 184.350 30
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+15.036
1'53.179
0.053 184.263 31
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0
+15.455
1'53.598
0.419 183.584 32
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0
+16.545
1'54.688
1.090 181.839 33
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+16.666
1'54.809
0.121 181.647 34
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+17.342
1'55.485
0.676 180.584 35
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0
+17.405
1'55.548
0.063 180.486 Guarda i risultati completi
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