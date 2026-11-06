Prove Libere

WEC 6h di Monza

WEC | Monza, Libere 2: Ferrari davanti con Kubica nel finale asciutto

Il polacco sfrutta le gomme slick e piazza la 499P #83 al comando battendo Aston e BMW, Alpine e Genesis sono in Top5 seguite da Cadillac, le Toyota rimangono indietro. In LMGT3 doppietta Ford-Proton davanti a Mercedes e Lexus.

Francesco Corghi

Pubblicato: 6 nov 2026, 15:17

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Foto di: AG Photo

Robert Kubica ha portato la Ferrari davanti a tutti al termine delle Prove Libere 2 della 6h di Monza, dove i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno potuto finalmente montare anche le gomme da asciutto in una giornata che per la maggior parte ha riservato pioggia a chi è presente in Brianza.

Nei 90' di sessione c'è stata solamente una breve interruzione con Full Course Yellow di prova, per il resto le vetture hanno ricominciato i lavori su asfalto viscido ed insidioso fino a metà del tempo, poi le condizioni sono migliorate e le HYPERCAR hanno potuto mettere le Michelin a mescola morbida.

Kubica ne ha approfittato per portare la 499P #83 in vetta in 1'38"143, soffiandola alla Aston Martin #007 per 0"796, mentre tutti gli altri sono rimasti piuttosto indietro, senza concentrarsi sulla ricerca del miglior crono.

La BMW #15 è terza a +1"6, Alpine #36 e Genesis #19 ottengono la Top5 attorno ai 2" di ritardo, seguite da Cadillac-Jota #38 e Ferrari #50.

In una classifica piuttosto variegata di marchi, Peugeot #94, Genesis #17 e Alpine #35 completano la Top10, restano invece attardate le Toyota, con la TR010 #8 che è 12a e la #7 ultima ad oltre 5".

Foto di: AG Photo

In Classe LMGT3 si registra la doppietta Ford-Proton Competition: Sebastian Priaulx è leader al volante della Mustang #77 in 1'50"352, per soli 0"087 più veloce della #88 di Logan Sargeant.

Bene anche la Mercedes-Iron Lynx #61 che è terza a +0"3, mettendosi alle spalle Porsche-Manthey #91 e le Lexus-ASP #87 e #78.

La BMW-WRT #32 chiude settima a +1"1, seguita a ruota da Aston Martin-Heart of Racing #27, Porsche-Manthey #92 e McLaren-Garage 59 #10 che chiude l'elenco dei migliori dieci, fuori dai quali restano le due Ferrari-AF Corse e le Corvette-TF Sport.

Il programma di sabato prevede le Prove Libere 3 alle ore 10;30, seguite da Qualifiche e Hyperpole a partire dalle 14;20.

FP2

Tutte le statistiche

Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h 1

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

1'38.143

212.494 2

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0

+0.796

1'38.939

0.796 210.784 3

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+1.616

1'39.759

0.820 209.051 4

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

+1.915

1'40.058

0.299 208.427 5

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+2.096

1'40.239

0.181 208.050 6

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+2.122

1'40.265

0.026 207.996 7

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

+2.152

1'40.295

0.030 207.934 8

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+2.766

1'40.909

0.614 206.669 9

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

+2.903

1'41.046

0.137 206.389 10

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0

+2.920

1'41.063

0.017 206.354 11

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0

+3.136

1'41.279

0.216 205.914 12

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+3.315

1'41.458

0.179 205.551 13

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 0

+3.518

1'41.661

0.203 205.140 14

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0

+3.604

1'41.747

0.086 204.967 15

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

+3.640

1'41.783

0.036 204.894 16

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

+4.116

1'42.259

0.476 203.940 17

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+5.234

1'43.377

1.118 201.735 18

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 0

+12.209

1'50.352

6.975 188.984 19

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+12.296

1'50.439

0.087 188.835 20

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+12.510

1'50.653

0.214 188.470 21

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 0

+13.201

1'51.344

0.691 187.300 22

AKKODIS ASP Team LMGT3

87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0

+13.224

1'51.367

0.023 187.261 23

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 0

+13.292

1'51.435

0.068 187.147 24

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+13.338

1'51.481

0.046 187.070 25

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+13.600

1'51.743

0.262 186.631 26

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+13.783

1'51.926

0.183 186.326 27

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0

+13.847

1'51.990

0.064 186.220 28

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+14.058

1'52.201

0.211 185.870 29

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+14.983

1'53.126

0.925 184.350 30

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+15.036

1'53.179

0.053 184.263 31

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 0

+15.455

1'53.598

0.419 183.584 32

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 0

+16.545

1'54.688

1.090 181.839 33

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+16.666

1'54.809

0.121 181.647 34

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+17.342

1'55.485

0.676 180.584 35

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0

+17.405

1'55.548

0.063 180.486 Guarda i risultati completi

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