Prove Libere

WEC 6h di Monza

WEC | Monza, Libere 1: Alpine davanti a Ferrari ed Aston Martin sul bagnato

Milesi migliora nel finale battendo la 499P di Ye e la Valkyrie di Tincknell, Toyota e BMW rimangono indietro lavorando diversamente sotto la pioggia. In LMGT3 svetta Fleming con la McLaren seguito da Levorato sulla Ford.

Francesco Corghi

Pubblicato: 6 nov 2026, 11:16

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Foto di: AG Photo

La Alpine si porta subito davanti a tutti al termine di una piovosa mattinata in quel di Monza, dove Charles Milesi ha ottenuto il miglior crono in extremis nelle Prove Libere 1 della 6h che domenica sancirà la conclusione di stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.

Temperature basse in Brianza e acqua che già dal mattino ha cominciato a scendere sia ad intermittenza che con gocce fini ed insidiose, tant'è che per tre volte è stata esposta la bandiera rossa a causa di uscite di pista. La prima si è verificata con Antonio Fuoco fuori alla 'Parabolica' già nel giro d'uscita dai box, ma la Ferrari #50 non ha subito danni ingenti, per fortuna.

A seguire, Robin Frijns (BMW #20) e James Cottingham hanno commesso errori da sospensione della sessione tra 'Ascari' e 'Lesmo 2', rispettivamente, poi nel finale dei 90' il tracciato è migliorato molto e i tempi hanno cominciato ad abbassarsi, e la classifica si è evoluta sensibilmente.

Milesi, con la A424 #35, è riuscito svettare in 1'45"862 in Classe HYPERCAR, mettendosi alle spalle la Ferrari #83 di Yifei Ye, salito secondo a +0"401 dopo che il suo compagno Robert Kubica aveva condotto gran parte della sessione.

Terza troviamo la Aston Martin #007 di Harry Tincknell, che ottiene lo stesso identico tempo della Alpine #36 che Victor Martins era riuscito a mettere prima a pochi minuti dalla conclusione.

James Calado è il più rapido per la Ferrari #51 completando la Top5 a +0"6 dalla vetta, seguito dalla Genesis #17 e dalla Peugeot #94, mentre la 499P #50 una volta rientrata ha potuto effettuare 31 giri con l'ottavo tempo generale.

In Top10 abbiamo pure Genesis #19 e Cadillac-Jota #38, mentre le Toyota sono all'11° e 14° posto, e le BMW al 13° e 15°.

Foto di: AG Photo

Anche in Classe LMGT3 i miglioramenti nel finale hanno cambiato molto la graduatoria. Tom Fleming sale al comando in 1'57"575 al volante della McLaren-Garage 59 #10 battendo per 0"330 la Ford-Proton #88 di Giammarco Levorato, il quale è per pochi centesimi davanti a Corvette-TF Sport #33 e alle BMW-WRT #69 e #32, rispettivamente al 4° e 6° posto, divise dalla Mercedes-Iron Lynx #79.

In una classifica piuttosto ristretta, la Aston Martin-Heart of Racing #23 è settima con dietro Lexus-ASP #87 e Ford-Proton #77, la Corvette-TF Sport #34 chiude la Top10 davanti alla Ferrari-AF Corse #54, mentre la Porsche-Manthey #92 è in fondo al gruppo.

Le Prove Libere 2 sono previste alle ore 14;30.

FP1

Tutte le statistiche

Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h 1

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 25

1'45.862

196.999 2

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 39

+0.401

1'46.263

0.401 196.256 3

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 37

+0.591

1'46.453

0.190 195.906 4

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 25

+0.591

1'46.453

0.000 195.906 5

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 37

+0.695

1'46.557

0.104 195.714 6

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 33

+0.973

1'46.835

0.278 195.205 7

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 37

+1.031

1'46.893

0.058 195.099 8

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 31

+1.105

1'46.967

0.074 194.964 9

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 35

+1.556

1'47.418

0.451 194.146 10

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 33

+2.153

1'48.015

0.597 193.073 11

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 29

+2.217

1'48.079

0.064 192.958 12

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 31

+2.975

1'48.837

0.758 191.614 13

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 20

+4.191

1'50.053

1.216 189.497 14

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 29

+4.455

1'50.317

0.264 189.044 15

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 22

+4.582

1'50.444

0.127 188.826 16

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 35

+5.135

1'50.997

0.553 187.886 17

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 30

+5.178

1'51.040

0.043 187.813 18

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 33

+11.713

1'57.575

6.535 177.374 19

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 33

+12.043

1'57.905

0.330 176.877 20

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 36

+12.084

1'57.946

0.041 176.816 21

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 31

+12.158

1'58.020

0.074 176.705 22

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 34

+12.233

1'58.095

0.075 176.593 23

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 32

+12.241

1'58.103

0.008 176.581 24

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 36

+12.344

1'58.206

0.103 176.427 25

AKKODIS ASP Team LMGT3

87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 34

+12.583

1'58.445

0.239 176.071 26

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 35

+12.608

1'58.470

0.025 176.034 27

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 34

+13.587

1'59.449

0.979 174.591 28

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 35

+13.721

1'59.583

0.134 174.396 29

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 37

+13.763

1'59.625

0.042 174.334 30

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 32

+13.943

1'59.805

0.180 174.072 31

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 34

+13.962

1'59.824

0.019 174.045 32

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 34

+14.247

2'00.109

0.285 173.632 33

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 32

+14.439

2'00.301

0.192 173.355 34

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 35

+14.732

2'00.594

0.293 172.933 35

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 4

+18.629

2'04.491

3.897 167.520 Guarda i risultati completi

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