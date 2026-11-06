Prove Libere
WEC 6h di Monza
WEC | Monza, Libere 1: Alpine davanti a Ferrari ed Aston Martin sul bagnato
Milesi migliora nel finale battendo la 499P di Ye e la Valkyrie di Tincknell, Toyota e BMW rimangono indietro lavorando diversamente sotto la pioggia. In LMGT3 svetta Fleming con la McLaren seguito da Levorato sulla Ford.
Francesco Corghi
Pubblicato: 6 nov 2026, 11:16
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Foto di: AG Photo
La Alpine si porta subito davanti a tutti al termine di una piovosa mattinata in quel di Monza, dove Charles Milesi ha ottenuto il miglior crono in extremis nelle Prove Libere 1 della 6h che domenica sancirà la conclusione di stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.
Temperature basse in Brianza e acqua che già dal mattino ha cominciato a scendere sia ad intermittenza che con gocce fini ed insidiose, tant'è che per tre volte è stata esposta la bandiera rossa a causa di uscite di pista. La prima si è verificata con Antonio Fuoco fuori alla 'Parabolica' già nel giro d'uscita dai box, ma la Ferrari #50 non ha subito danni ingenti, per fortuna.
A seguire, Robin Frijns (BMW #20) e James Cottingham hanno commesso errori da sospensione della sessione tra 'Ascari' e 'Lesmo 2', rispettivamente, poi nel finale dei 90' il tracciato è migliorato molto e i tempi hanno cominciato ad abbassarsi, e la classifica si è evoluta sensibilmente.
Milesi, con la A424 #35, è riuscito svettare in 1'45"862 in Classe HYPERCAR, mettendosi alle spalle la Ferrari #83 di Yifei Ye, salito secondo a +0"401 dopo che il suo compagno Robert Kubica aveva condotto gran parte della sessione.
Terza troviamo la Aston Martin #007 di Harry Tincknell, che ottiene lo stesso identico tempo della Alpine #36 che Victor Martins era riuscito a mettere prima a pochi minuti dalla conclusione.
James Calado è il più rapido per la Ferrari #51 completando la Top5 a +0"6 dalla vetta, seguito dalla Genesis #17 e dalla Peugeot #94, mentre la 499P #50 una volta rientrata ha potuto effettuare 31 giri con l'ottavo tempo generale.
In Top10 abbiamo pure Genesis #19 e Cadillac-Jota #38, mentre le Toyota sono all'11° e 14° posto, e le BMW al 13° e 15°.
Foto di: AG Photo
Anche in Classe LMGT3 i miglioramenti nel finale hanno cambiato molto la graduatoria. Tom Fleming sale al comando in 1'57"575 al volante della McLaren-Garage 59 #10 battendo per 0"330 la Ford-Proton #88 di Giammarco Levorato, il quale è per pochi centesimi davanti a Corvette-TF Sport #33 e alle BMW-WRT #69 e #32, rispettivamente al 4° e 6° posto, divise dalla Mercedes-Iron Lynx #79.
In una classifica piuttosto ristretta, la Aston Martin-Heart of Racing #23 è settima con dietro Lexus-ASP #87 e Ford-Proton #77, la Corvette-TF Sport #34 chiude la Top10 davanti alla Ferrari-AF Corse #54, mentre la Porsche-Manthey #92 è in fondo al gruppo.
Le Prove Libere 2 sono previste alle ore 14;30.
FP1
Tutte le statistiche
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h 1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 25
1'45.862
196.999 2
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 39
+0.401
1'46.263
0.401 196.256 3
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 37
+0.591
1'46.453
0.190 195.906 4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 25
+0.591
1'46.453
0.000 195.906 5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 37
+0.695
1'46.557
0.104 195.714 6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 33
+0.973
1'46.835
0.278 195.205 7
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 37
+1.031
1'46.893
0.058 195.099 8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 31
+1.105
1'46.967
0.074 194.964 9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 35
+1.556
1'47.418
0.451 194.146 10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 33
+2.153
1'48.015
0.597 193.073 11
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 29
+2.217
1'48.079
0.064 192.958 12
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 31
+2.975
1'48.837
0.758 191.614 13
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 20
+4.191
1'50.053
1.216 189.497 14
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 29
+4.455
1'50.317
0.264 189.044 15
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 22
+4.582
1'50.444
0.127 188.826 16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. di Resta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 35
+5.135
1'50.997
0.553 187.886 17
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 30
+5.178
1'51.040
0.043 187.813 18
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 33
+11.713
1'57.575
6.535 177.374 19
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 33
+12.043
1'57.905
0.330 176.877 20
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 36
+12.084
1'57.946
0.041 176.816 21
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 31
+12.158
1'58.020
0.074 176.705 22
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 34
+12.233
1'58.095
0.075 176.593 23
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 32
+12.241
1'58.103
0.008 176.581 24
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 36
+12.344
1'58.206
0.103 176.427 25
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 34
+12.583
1'58.445
0.239 176.071 26
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 35
+12.608
1'58.470
0.025 176.034 27
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 34
+13.587
1'59.449
0.979 174.591 28
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 35
+13.721
1'59.583
0.134 174.396 29
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 37
+13.763
1'59.625
0.042 174.334 30
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 32
+13.943
1'59.805
0.180 174.072 31
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 34
+13.962
1'59.824
0.019 174.045 32
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 34
+14.247
2'00.109
0.285 173.632 33
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 32
+14.439
2'00.301
0.192 173.355 34
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 35
+14.732
2'00.594
0.293 172.933 35
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 4
+18.629
2'04.491
3.897 167.520 Guarda i risultati completi
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