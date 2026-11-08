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WEC 6h di Monza

WEC | Monza, 4a Ora: Cadillac tenta una nuova fuga, BMW risale

Altre due neutralizzazioni rimettono tutto in discussione, Bamber leader davanti ad Alpine e alla M Hybrid V8 #20, Ferrari #51 quarta. In LMGT3 tutto apertissimo con Pera che rimonta con la Porsche-Manthey, ma Edgar rimane sul podio e virtualmente Campione.

Francesco Corghi

Pubblicato: 8 nov 2026, 14:02

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Foto di: AG Photo

La Cadillac continua a combattere con BMW e Alpine per il primato alla 6h di Monza, dove le neutralizzazioni continuano a tenere tutto in bilico in questo ultimo round del FIA World Endurance Championship 2026.

All'inizio della terza ora un problema alla Genesis #19 di Paul-Loup Chatin, fermatosi all'uscita della 'Ascari', ha provocato una nuova Virtual Safety Car più successivo ingresso della Safety Car con ripartenza a 3h32' dalla fine della corsa e classifica rimescolata.

Un breve Full Course Yellow si è reso necessario per recuperare la Ferrari #54 di Francesco Castellacci, in panne alla prima variante, così come per la Lexus-ASP #87 di Clemens Schmid in prossimità della 'Parabolica'.

Nel frattempo, Grande rischio per Alex Riberas alla staccata in fondo al rettilineo, quando nel traffico ha perso il controllo della sua Valkyrie #009 finendo contro le barriere e dovendo poi rientrare ai box per sostituire il muso.

Drive-Through comminato alla Lexus-ASP #78 per infrazione alla VSC e alla Corvette-TF #34 a causa di una tamponata di Peter Dempsey ai danni della Aston Martin-HoR #27 di Zach Robichon, mentre 5" li ha presi la Genesis #17 per eccesso di potenza.

Intanto la Cadillac-Jota #38 ha continuato a guidare il gruppo, ma con le strategie diversificate e poi riallineatesi, la BMW #20 si è rifatta sotto, seguita dalla Alpine #36 e dalla Ferrari #51.

Una nuova VSC+SC è arrivata a metà della quarta ora quando Charles Milesi ha perso il controllo della Alpine #35 in uscita dalla 'Parabolica', andando a sbattere violentemente contro le barriere.

Durante le soste di questi frangenti, la Ferrari #50 ha rischiato di colpire una Toyota ripartendo dalla piazzola, ma peggio è andata alla Ferrari #83 che ha perso la posteriore destra alla 'Ascari', dovendo rientrare in pit-lane e scendendo nell'ordine.

Alla ripartenza Earl Bamber ha provato la nuova fuga con la Cadillac #38, mentre Victor Martins ha portato la Alpine #36 seconda superando la BMW #20 di Sheldon Van Der Linde, con la Ferrari #51 al momento quarta.

Sudori freddi per Raffaele Marciello quinto al volante della BMW #15, attaccato dalla Peugeot #94 di Théo Pourchaire, che a sua volta ha in scia Aston Martin #007, Cadillac #12 e Peugeot #93.

Completa i primi dieci la Toyota #7 che è in lizza con la Ferrari #50, più attardata la Genesis #17.

In LMGT3 tutto ancora apertissimo, anche in ottica lotta per il titolo perché la Porsche-Manthey #92 di Riccardo Pera ha scalato la classifica portandosi al comando davanti alla Corvette-TF #33 del suo rivale diretto Jonny Edgar, dopo che Giammarco Levorato aveva condotto le operazioni con la Ford-Proton #88, fino a quando è scesa nell'ordine e poi arretrando infine per una sanzione di 15" per velocità limite superata in corsia box.

In Top5 anche Aston Martin-Heart of Racing #27 e BMW-WRT #69, che dietro si ritrovano Ford-Proton #77, Porsche-Manthey #91 e la ritrovata Ferrari-AF Corse #21.

In Top10 troviamo pure la Mercedes-Iron Lynx #61 e Lexus-ASP #78, dietro alle quali restano Mercedes-Iron Lynx #79 e Aston-HoR #27.

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