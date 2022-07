WEC | Monza, 3a Ora: Glickenhaus e Ferrari bene, paura per Chaves

Carica lettore audio

Siamo al giro di boa della 6h di Monza, quarto round del FIA World Endurance Championship che dopo 180' vede Glickenhaus, United Autosports e Ferrari guidare nelle rispettive categorie.

Giornata estiva sotto tutti gli aspetti in Brianza che non ha risparmiato colpi di scena fin dalle prime battute. Al via un contatto tra la Ferrari #71 di Franck Dezoteux e la Porsche #86 di Michael Wainwright ha visto l'alfiere della GR Racing andare in testacoda, con penalità comminata al francese della Spirit of Race.

Dopo una ventina di minuti, primo Full Course Yellow per consentire il recupero della Ferrari di Thomas Flohr, mandata in ghiaia alla 'Parabolica' dalla Aston Martin di Paul Dalla Lana (punito con un Drive Thorugh).

Qui diverse squadre hanno optato per anticipare la sosta e imbarcare benzina, dunque alcune posizioni sono virtuali al momento.

Alla ripartenza, avvenuta a 5h38' dal termine, un problema tecnico ha colpito la Peugeot 9X8 #93, con Mikkel Jensen ad arrancare in uscita dalla 'Ascari' per cercare di riguadagnare i box.

Altro FCY che si è protratto a lungo, dato che il danese procedeva a passo d'uomo fermandosi anche all'ingresso della corsia box, spinto dai commissari.

Un'ulteriore neutralizzazione è servita sul finire della seconda ora quando Nicklas Nielsen nel doppiare con la sua Oreca la Ferrari di Christophe Ulrich ha toccato e mandato in ghiaia la Ferrari #21 di AF Corse.

Lo spavento più grosso è però arrivato a metà della terza ora, quando la Aston Martin #33 di Henrique Chaves è arrivata a tutta velocità alla 'Roggia' senza riuscire a rallentare: il ragazzo della TF Sport si è intraversato ed è decollato sui dissuasori posti in mezzo alla chicane, capottandosi e fermandosi a bordo pista.

Per fortuna Chaves è uscito sulle sue gambe dal relitto, ma la gara è stata neutralizzata dall'ingresso della Safety Car.

In Classe Hypercar il passo lo stava dettando autorevolmente la Glickenhaus 007 LMH #708 di Dumas/Pla/Derani, che fin dallo spegnimento dei semafori ha tenuto il comando senza problemi.

Alle sue spalle c'è la Toyota GR010 Hybrid #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López, incalzata dalla Alpine A480-Gibson #36 del Team Signatech nelle mani di Negrão/Lapierre/Vaxivière, a tratti più veloce, ma con la solita problematica del serbatoio più piccolo che la costringe a fermarsi prima.

Era stata seconda per diversi giri la Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, ma una noia tecnica l'ha fatta rallentare nel corso della seconda ora, cedendo prima la posizione alla #7 e poi il podio alla Alpine.

In casa Peugeot la 9X8 #94 al momento è quinta con il trio Duval/Menezes/Rossiter, pur avendo un passo decisamente inferiore alle rivali e intenta più che altro a fare esperienza in questa sua prima uscita nella serie.

La #93 di Vergne/Di Resta/Jensen è rientrata in azione alla terza ora, mestamente ultima e anch'essa con l'obiettivo di raccogliere dati e informazioni utili per il futuro.

In Classe LMP2, come accade sempre, è grande bagarre tra le Oreca 07-Gibson; la #41 del RealTeam by WRT (Habsburg/Andrade/Nato) è passata al comando, mettendosi alle spalle la #9 di Prema (Kubica/Delétraz/Colombo) e la #22 di Hanson/Albuquerque/Owen (United Autosports).

Sarà tutto da decidere comunque, dato che la #1 della Richard Mille Racing (Chatin/Wadoux/Milesi) e la #28 di Jota (Jones/Aberdein/Rasmussen) sono incollate a loro, così come la #10 di Vector Sport (Bourdais/Muller/Cullen), che precede la #45 della Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder), prima della categoria PRO/AM.

La #23 di United Autosports (Lynn/Jarvis/Pierson) è ottava del gruppo dopo essere partita dal fondo per una penalità ricevuta dopo le Qualifiche, così come la #38 della Jota (Stevens/Da Costa/Gonzalez), undicesima.

Tra i PRO/AM, sul podio abbiamo anche la #83 di AF Corse (Rovera/Nielsen/Perrodo) e la #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau), con la #44 di ARC Bratislava (Konôpka/Beche/Van Der Helm) scesa nell'ordine dopo un buon inizio con un Drive Through scontato per infrazione in regime di Full Course Yellow.

In Classe LMGTE PRO le due Ferrari 488 di AF Corse guidate da Calado/Pier Guidi (#51) e Fuoco/Molina (#52) fanno l'andatura; quest'ultima non si era fermata nel corso del primo FCY, a differenza della 'gemella', scivolata indietro e poi tornata al comando una volta che anche gli altri hanno imboccato la pit-lane.

La #52 si è resa protagonista di un bel recupero superando le rivali di categoria e tornando in piazza d'onore, con le Porsche 911 RSR–19 preparate dal team Manthey rispettivamente terza (#92 Christensen/Estre) e quinta (#91 Makowiecki/Bruni), ad oltre 20" dalle Rosse.

Tra loro si è inserita la Corvette C8.R #64 della Pratt&Miller affidata a Milner/Tandy, che per alcune battute aveva preso il comando, prima di cederlo nuovamente alle vetture di Maranello.

Tra le LMGTE AM era bellissimo il duello che stavano combattendo la Ferrari #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy e la Aston Martin Vantage #33 di Keating/Chaves/Sørensen (TF Sport), con quest'ultima che non si è fermata nei vari FCY e quindi su una strategia differente rispetto alla 488 rosa. Dopo il botto di Chaves la categoria perde una grande protagonista.

In lizza per il podio c'è la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Priaulx/Ried), seguita dalla Ferrari #71 di Spirit of Race/AF Corse (Aubry/Dezoteux/Ragues), capace di risalire la china con un strategia diversa dagli altri.

Dietro ci sono anche la Porsche #46 di Cairoli/Pedersen/Leutwiler (Team Project 1) e la Aston Martin #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard).

Da segnalare anche un Drive Through comminato alla Aston #777 per FCY non rispettato correttamente, vettura che ha pure accusato un problema tecnico perdendo tempo ai box per le riparazioni.