Gara

WEC 6h di Monza

WEC | Monza, 2a Ora: Cadillac davanti a Genesis, due Ferrari penalizzate

Due neutralizzazioni e Aitken in lotta con Chatin seguiti dalla 499P #51 di Calado, dopo problemi con le pressioni gomme a #50 e #83. Alpine e BMW in Top5, Toyota arranca nelle retrovie. In LMGT3 già caos, Lexus-ASP leader su Corvette e BMW.

Francesco Corghi

Pubblicato: 8 nov 2026, 12:05

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Foto di: AG Photo

Cadillac e Genesis stanno lottando per il primato dopo i primi 120' della 6h di Monza del FIA World Endurance Championship, che in questo avvio ha già regalato ottimi spunti e grattacapi per diversi protagonisti.

Al via ottimo spunto del poleman Miguel Molina che difende all'interno della prima variante la posizione, ma Daniel Juncadella e Jules Gounon arrivano lunghi e tagliano la chicane.

Mentre la Alpine #36 del francese ridà la posizione e scende poi nell'ordine, la Genesis #19 continua nel tentativo di fuga e, successivamente, i commissari le comminano una penalità di 5".

Non va meglio alla Ferrari #50 perché Molina viene richiamato ai box per sostituire le gomme dopo appena 30', a causa di una infrazione riscontrata nelle pressioni. La cosa si ripete pochi giri dopo sia sulla Ferrari #83 di AF Corse condotta da Phil Hanson due volte, che nuovamente per la 499P dello spagnolo; ad entrambi, al quale arriva una sanzione di 20" da scontare alla sosta, il che relega le vetture di Maranello indietro.

Nel frattempo, l'ottimo Jack Aitken attacca Juncadella e sale al comando con la Cadillac-Jota #38, mentre in Aston Martin scelgono di richiamare ai box la Valkyrie #007 per cambiare strategia.

In LMGT3 alla partenza tutto regolare, ma le Ford-Proton iniziano subito a recuperare terreno portandosi davanti a Lexus e Corvette. Purtroppo la Mustang #88 di Stefano Gattuso viene sanzionata con uno Stop&Go di 5" per eccesso di potenza imposta, ma il primo disastro si verifica ad una quarantina di minuti dalla partenza.

Alla staccata della 'Ascari', la Mercedes-Iron Lynx #79 di Johannes Zelger arriva lunga tamponando la Aston Martin-HoR #23 di Gray Newell mandandola quasi in testacoda. Dietro a loro, la BMW #15 di Kevin Magnussen inchioda per evitarle ed Antares Au sterza sulla destra, perdendo il controllo della sua McLaren e piantandosi nella terra.

Virtual Safety Car e conseguente ingresso della Safety Car che raggruppa tutti, con la classifica che si rimescola ulteriormente anche per via delle soste effettuate da tutti.

Foto di: AG Photo

La ripartenza viene data all'inizio della seconda ora con Aitken davanti a Juncadella, Gounon e James Calado, salito al volante della Ferrari #51 al posto di Antonio Giovinazzi e subito messo nel mirino della Peugeot di Loic Duval. In LMGT3 torna davanti la Lexus con dietro Ford, Corvette e BMW, mentre Yasser Shahin si prende un Drive Through per eccesso di velocità in corsia box.

Stessa punizione anche per Corvette #33 e Lexus #78 per infrazione durante il regime di VSC, così come per la Ford #77 per track limits superati troppe volte.

Incredibile invece l'episodio che si verifica dopo 80' circa, quando Alexander West centra in pieno la BMW-WRT #32 di Darren Leung alla prima variante. Pur con la McLaren demolita all'anteriore e con la posteriore sinistra piegata, il pilota di Garage 59 decide di provare a raggiungere i box e si fa tutta la pista in drifting, mentre la Direzione Gara si trova obbligata a chiamare il nuovo VSC+SC, colto da tutti per effettuare la seconda sosta.

Intanto arrivano anche altre penalità, come il Drive Through per la BMW #15 (infrazione in VSC), Ford-Proton #77 (track limits) e 5" alla Aston-HoR #27 (infrazione al pit-stop).

Nuovo via a 15' dall'inizio della terza ora che ha visto Aitken ancora davanti con la Cadillac-Jota #38 seguito dalla Genesis #19 e dala Ferrari #51, con Alpine #36 e BMW #20 risalita in Top5 davanti alle Peugeot, che nel frattempo hanno scavalcato Aston #009 e Cadillac-Hota #12.

A completare la Top10 delle HYPERCAR ci pensa la Genesis #17, che ha una manciata di secondi di margine sulla Ferrari #50 di Nicklas Nielsen, capace di superare la Toyota #8 dopo una bel duello.

Seguono Alpine #35, Ferrari #83, Aston #007, Toyota #17 e BMW #15.

In LMGT3 la Lexus-ASP #87 tenta la fuga guadagnando su Corvette-TF Sport #34 e BMW-WRT #69, Aston-HoR #27 e Ford-Proton #88 sono in Top5 davanti a Mercedes-Iron Lynx #61 e alle Porsche-Manthey, che in mezzo si ritrovano la Aston-HoR #23.

Più indietro le Ferrari-AF Corse, con Keating che nel frattempo è sceso 11° lasciando la Top10 alla Mercedes-Iron Lynx #79.

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