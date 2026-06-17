WEC | Mercedes ufficializza Simon Wilbers come nuovo Capo del Motorsport
La Casa della Stella ha nominato il nuovo Responsabile per le corse GT ed Endurance, in sostituzione del dimissionario Sagemüller. Entrerà in azione il 1° luglio.
#62 Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3: Abdulla Al-Khelaifi, Julian Hanses, Giuliano Alesi
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Mercedes-AMG Motorsport ha ufficializzato che Simon Wilbers entrerà in azione a fine mese come nuovo Capo al posto di Christoph Sagemüller, che ha scelto di dare le dimissioni per affrontare nuove sfide motoristiche.
Dopo 15 anni al marchio della Stella, il 38enne tedesco Sagemüller lascia un posto invidiabile e sicuramente una grande eredità, avendo vinto di tutto e di più con i modelli GT3 tra DTM, GT World Challenge, IMSA, Macao e di recente l'ultima 24h del Nürburgring.
Inoltre ha fondato la Affalterbach Racing dove oggi sta per nascere il nuovissimo prodotto di serie da cui deriverà anche la GT3 che correrà nelle serie dedicate nei prossimi anni.
Dal 1° luglio a seguire i mezzi di Stoccarda ci sarà Wilbers, in azienda dal 2018, promosso dal ruolo di responsabile commerciale e dei clienti di F1, GT e tutto ciò che ruota attorno al marchio.
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