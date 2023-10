WEC | Mercedes, sfuma la LMGT3? "E' dura, ma ci speriamo ancora"

Stefan Wendl, responsabile delle corse clienti di Mercedes-AMG, ha spiegato che i tentativi del costruttore tedesco di assicurarsi un posto a quella che si prevede sarà una categoria con un numero altissimo di partecipanti non paiono avere un buon fine.

"Finora i riscontri non sembrano molto promettenti, ma il lavoro è ancora in corso per gettare le basi di una partecipazione di due AMG GT3 gestite da uno dei team clienti", spiega Wendl.

"Ci proviamo e ci stiamo preparando con più di un team che avrebbe le basi economiche per finanziare un progetto del genere. C'è la speranza, non abbiamo ancora la conferma che non parteciperemo".

Quando è stato sottolineato che potrebbe non esserci spazio per la Mercedes nella griglia del WEC il prossimo anno, ha detto: "Questa è la mia ipotesi, ma non si sa mai. Dipenderà dal numero di iscritti alla Classe Hypercar e alle LMDh presenti lì. Non possiamo fare altro che aspettare una risposta definitiva".

La Mercedes sembra essere molto lontana dalla lista dei costruttori che entreranno nella LMGT3. Gli organizzatori del WEC, la FIA e l'Automobile Club de l'Ouest, hanno dichiarato che la priorità sarà data a quelli che corrono in Hypercar.

Photo by: Alessio Morgese Brands that are represented in the Hypercar class are expected to be given priority for the class that replaces GTE Am

Ciò significa che Ferrari, Porsche, BMW e Lamborghini, così come Cadillac e i rispettivi marchi gemelli di Toyota, Chevrolet e Lexus, dovrebbero avere la garanzia di partecipare.

Aston Martin, costruttore che ha sostenuto le categorie GTE fin dal rilancio del WEC nel 2012, sembrava una certezza per continuare anche prima dell'annuncio della sua partecipazione come hypercar con la Valkyrie LMH.

Ford e McLaren hanno già annunciato la loro intenzione di correre nella LMGT3 con i team Proton Competition e United Autosports, rispettivamente, il che fa pensare che l'ACO e la FIA abbiano assicurato che le loro iscrizioni saranno accettate.

Questi costruttori si unirebbero per formare una griglia di 18 vetture LMGT3, che sembra essere il numero desiderato dagli organizzatori per il prossimo anno. Le iscrizioni al WEC 2024 si chiudono il 20 novembre.

Le ultime dichiarazioni di Wendl di martedì fanno seguito a quelle rilasciate a maggio, quando si era detto molto ottimista sulle possibilità di partecipazione della Mercedes alla nuova classe che sostituisce la LMGTE AM per il prossimo anno.

I virgolettati sopracitati sono stati rilasciati poche ore dopo che il team Auto Sport Promotion, da tempo impegnato nel GT3 con Mercedes e vincitore di diversi titoli del GT World Challenge Europe e della 24 Ore di Spa, ha annunciato l'intenzione di correre nel WEC con la Lexus RC F GT3 il prossimo anno, a condizione che le sue iscrizioni vengano accettate.

Photo by: AG Photo ASP team that won GTWCE Endurance title will switch to Lexus for WEC assault

Wendl ha rivelato che ci sono stati colloqui con ASP, gestita dall'ex pilota Jerome Policand, sulla possibilità che il team potesse rimanere con AMG, ma che non fosse possibile far funzionare la cosa dal punto di vista finanziario e che Lexus era in grado di offrire un sostegno maggiore.

"Mercedes e ASP hanno creato alcuni ricordi preziosi insieme. Capiamo però che cerca di realizzare il suo sogno di partecipare a Le Mans e questo era l'unico modo per loro di avvicinarsi a questo obiettivo. Detto ciò, il nostro non è un capitolo chiuso. Probabilmente continueremo sia nei campionati PRO-AM in GT3 sia nel GT2".