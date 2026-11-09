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WEC | McLaren annuncia l'ingaggio di Malthe Jakobsen per salire sulla MCL-HY LMDh

Terminata l'avventura in Peugeot, il giovane talento danese è l'ultimo pilota della formazione 'Papaya' che con Vanthoor, Fornaroli, Lynn, Saucy e Jensen dal prossimo anno affronterà una sfida inedita in Classe HYPERCAR.

Francesco Corghi

Pubblicato: 9 nov 2026, 15:06

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Foto di: Rainier Ehrhardt

È Malthe Jakobsen l'ultima pedina di McLaren Racing per il programma in Classe HYPERCAR che la Casa di Woking affronterà a partire dalla stagione 2027 del FIA World Endurance Championship.

Reduce dall'avventura con Peugeot Sport, il danese ritroverà il suo vecchio compagno di squadra Mikkel Jensen e si aggiungerà gli altri conduttori già ufficializzati dal marchio 'Papaya', ossia Laurens Vanthoor, Alex Lynn, Leonardo Fornaroli e Grégoire Saucy.

Approdato giovanissimo 4 anni fa nel team del Leone - che lo ha ufficialmente salutato prima della 6h di Monza, ultima sua gara con la 9X8 - Jakobsen ha appena compiuto 23 anni, ma si è già confermato uno dei talenti più veloci ed interessanti della griglia di partenza, su cui ora la McLaren è pronta a scommettere affidandogli il volante della MCL-HY LMDh telaiata Dallara.

Con lui è quindi completa la formazione a 6 che il team diretto da James Barclay e Zak Brown in collaborazione con United Autosports è pronto a mettere in pista il prossimo anno, in attesa di capire come saranno poi composti di due equipaggi.

“Sono davvero entusiasta di entrare in questa squadra; è incredibile far parte di questo progetto e di questo marchio, soprattutto perché gareggia nel WEC, in F1 e nell’IndyCar alla caccia della Tripla Corona", dice Jakobsen.

"La storia della squadra, compresa la vittoria a Le Mans nel 1995, è davvero speciale e sarà un onore rappresentare la McLaren sulla scena mondiale. James, Richard e Zak hanno creato una squadra straordinaria, composta da piloti e personale, e non vedo l’ora di lavorare con tutti loro".

A Monza Jakobsen ha affrontato la sua ultima gara in Peugeot e parlando con Motorsport.com ha potuto riassumere quella che è stata una avventura piuttosto breve con il Leone, ma anche molto formativa.

"Sono successe molte cose da quando sono approdato in Peugeot 4 anni fa. Non è passato molto tempo, ma mi sono ritrovato, di fatto, a vivere una esperienza di formazione negli anni più importanti della mia vita", ha spiegato Malthe.

"Sono arrivato che avevo 18 anni ed ora ne ho 23, è stato molto importante avere attorno un gruppo di persone come quello che mi ha messo a disposizione Peugeot. Oltre agli insegnamenti dei tuoi genitori, anche nel lavoro è importante incontrare persone che ti formano nel carattere e ti motivano, come ho potuto vivere io stesso".

"Credo sia giusto ringraziare tutti loro per quello che hanno fatto per me, penso possano essere orgogliosi tanto quanto me di quello che sono diventato oggi, sia come persona che come pilota. E, alla fine, sono solamente all'inizio di quella che spero possa essere una lunga carriera. Quindi sono molto felice di quello che ho fatto fino ad oggi, nonostante sia ancora giovane".

James Barclay, Team Principal del McLaren Hypercar Team, conclude: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Malthe nel team. Si è già affermato come uno dei giovani talenti più promettenti delle gare endurance, combinando una velocità e una costanza impressionanti con le capacità tecniche fondamentali ai massimi livelli di questo sport".

"Mentre continuiamo a prepararci per il nostro debutto nel WEC nel 2027, Malthe rappresenta un’aggiunta fantastica alla nostra rosa di piloti e non vediamo l’ora di vederlo gareggiare con la MCL-HY".

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