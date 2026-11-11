Intervista

WEC

WEC | McLaren alla fase finale: "Approccio umile, ma vogliamo essere subito nel gruppo per giocarcela"

Lo sviluppo con una singola MCL-HY LMDh ha consentito al team del marchio britannico di concentrarsi a pieno sui singoli dettagli e pur mantenendo un profilo basso, l'idea è quella di essere pronti e competitivi fin da subito, come spiega il team principal Barclay.

Francesco Corghi

Modificato: 11 nov 2026, 12:03

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McLaren MCL-HY, Test a Silvestone

Foto di: McLaren

La McLaren sta per affrontare la parte finale di test in vista del debutto nel FIA World Endurance Championship 2027 e tutto procede secondo i piani, ora che il gruppo di lavoro è finalmente al completo.

Con gli inserimenti di Leonardo Fornaroli, Grégoire Saucy e Malthe Jakobsen nella formazione dei piloti, dove già c'erano Mikkel Jensen, Laurens Vanthoor ed Alex Lynn, ci si potrà concentrare a pieno sulle ultime cose in vista dell'omologazione.

Nel frattempo, quanto fatto con un unico esemplare della MCL-HY è stato importante non solo per amalgamare la squadra del marchio britannico, in collaborazione con United Autosports, ma anche per focalizzare il lavoro su ogni singola parte della LMDh telaiata Dallara, senza disperdere le energie.

"Faremo ancora due sessioni prima della fine dell'anno; siamo entrati nella seconda metà del nostro programma e proseguiamo con lo sviluppo prima dell'omologazione. È un periodo dell'anno molto intenso, ma come in realtà lo è stato per intero. Siamo alla fase conclusiva, l'obiettivo resta quello di continuare a sviluppare la vettura", ha spiegato il Team Principal, James Barclay, intervenuto a Monza per raccontare il punto della situazione coi giornalisti presenti, tra cui Motorsport.com.

Zak Brown e James Barclay, Team principal McLaren

Foto di: McLaren

La formazione dei piloti è al completo ora, lo sviluppo si intensificherà?

"Abbiamo definito i titolari, presto arriverà un ulteriore annuncio; di conseguenza, dal prossimo test in poi, avremo finalmente tutti e sei i piloti insieme. Sarà una grande opportunità per riunire l'intero gruppo, un momento che attendiamo con entusiasmo".

Quanto aiuterà a velocizzare la crescita?

"È fondamentale proseguire il lavoro svolto finora, sia nello sviluppo dell'auto che nell'organizzazione del team; inoltre, l'integrazione di tutti e sei i piloti e di entrambe le vetture rappresenta la fase successiva del nostro programma di test".

Quando si terrà il prossimo test, e dove?

"A Portimão verso la fine di questo mese. Seguirà un'ulteriore sessione di test in Europa prima della fine dell'anno. Per quanto riguarda i piani per il 2027, alcuni punti sono già stati definiti, ma restiamo vigili sulle nostre necessità in vista del Qatar, mantenendo una certa flessibilità per affrontare al meglio la fase finale della nostra preparazione".

Avevate un test programmato in Medio Oriente, lo sostituirete con qualcosa negli Stati Uniti?

"Al momento no, ma stiamo monitorando l'evolversi della situazione, pronti a modificare il piano se necessario; stiamo già valutando diverse alternative e gli Stati Uniti possono essere una opzione".

McLaren MCL-HY, test a Silverstone

Foto di: McLaren

La vettura a che punto è dello sviluppo?

"Come potete immaginare, siamo ormai nelle fasi finali, direi a buon punto in vista dell'omologazione, ma continueremo a lavorare allo sviluppo fino all'ultimo momento utile. Omologare la vettura è sempre una questione molto delicata di trovare il giusto equilibrio: non si vuole arrivare troppo tardi. Se da un lato si può cercare maggiore prestazione, dall'altro si rischia di trascurare l'affidabilità. Al momento direi che si tratta solo di definire gli ultimi dettagli: non ci saranno cambiamenti radicali nell'aerodinamica o nel gruppo motopropulsore. Ci concentriamo sulla messa a punto, assicurandoci di ottenere la guidabilità desiderata dai piloti".

Quindi l'integrazione motore-ibrido è ok?

"Il software della vettura continuerà a evolversi e a essere sviluppato anche una volta iniziate le gare, ma in questo momento l'attenzione è rivolta al perfezionamento del bilanciamento aerodinamico e a quei piccoli particolari che vogliamo mettere a punto alla perfezione. In sostanza, finora le prestazioni della vettura sono state molto positive; l'aspetto cruciale ora è completare la validazione e sfruttare queste ultime settimane per rifinire ulteriormente il pacchetto attuale".

Vi siete già fatti un'idea di cosa aspettarvi da questa prima stagione?

"Il livello della concorrenza qui è altissimo, così come la longevità che questo campionato ha dimostrato nella Classe Regina, per questo non sottovalutiamo nulla. In McLaren adottiamo un approccio improntato all'umiltà: vogliamo scendere in pista e lasciare che siano i risultati a parlare. È difficile sbilanciarsi ora; naturalmente puntiamo a essere competitivi, è nel DNA McLaren. Vedremo dove saremo, ma preferisco che sia la pista a dare le risposte; qualsiasi altra cosa, al momento, sarebbe solo una congettura".

McLaren MCL-HY, Test a Silvestone

Foto di: McLaren

Quindi niente previsioni per il debutto...

"Dobbiamo concentrarci sull'operatività del team e sulle prestazioni della vettura: se lavoreremo bene, ci troveremo in un'ottima posizione. Basta pensare a quanto sia stato impegnativo per un team nuovo come Genesis arrivare dove si trova oggi: non è stato un percorso facile e hanno dovuto lavorare duramente per raggiungere questo livello. Il nostro obiettivo è fare il miglior lavoro possibile; vedremo a che punto saremo, ma è davvero difficile fare previsioni".

Punterete su un approccio umile sempre?

"Assolutamente sì. A questo livello di competizione, qualsiasi altro atteggiamento sarebbe sinonimo di arroganza, è un dato di fatto. Preferirei riparlarne quando avremo dei risultati concreti da mostrarvi. Tuttavia, ogni aspetto del nostro programma, dagli investimenti alla scelta dei piloti, fino alla qualità delle persone che compongono la squadra, è finalizzato a metterci nelle condizioni di lottare per il podio e vincere le gare: è proprio per questo che siamo qui. Non siamo qui solo per partecipare, ma per competere con l'obiettivo di avere successo".

Quanto è stimolante parteciparvi?

"Dobbiamo tenere a mente che si tratta di un Mondiale; uno dei motivi per cui abbiamo deciso di partecipare è proprio l'elevatissimo livello della concorrenza. Vogliamo misurarci con i migliori del settore: una situazione del genere, con nove Costruttori al via, non si era mai vista prima nel mondo delle gare endurance. È una sfida davvero complessa, ma posso dirvi che abbiamo una fame incredibile di ottenere grandi risultati. Affronteremo una gara alla volta e, aspetto per noi fondamentale, punteremo sempre a un miglioramento continuo".

La vettura che state utilizzando nei test è sempre la stessa o avete costruito un nuovo telaio?

"Abbiamo utilizzato sempre la stessa dall'inizio. È un'auto che ha già una bella storia alle spalle, ma era il nostro piano. Volevamo convalidare e perfezionare tutto prima di passare a gestire due vetture, era meglio concentrare il tempo sullo sviluppo dei singoli componenti. Una volta acquisita la necessaria chiarezza e sicurezza, si può procedere alla produzione di ulteriori componenti. Questo è sempre stato il nostro approccio, ma credo dipenda anche da quando si inizia: noi abbiamo cominciato presto proprio per questo motivo. Se si parte più tardi, probabilmente è necessario raddoppiare gli sforzi, utilizzando due vetture per accelerare l'apprendimento, forse avremmo fatto così anche noi, probabilmente. Ma la nostra scelta era di partire in anticipo con una sola auto, convalidare i componenti e poi finalizzare il tutto per entrambe".

James Barclay, McLaren

Foto di: McLaren

Quale sarà la sfida più grande per voi all'esordio?

"Vogliamo dimostrare di essere della partita. Oggi, come minimo, dobbiamo puntare a essere competitivi e a lottare alla pari con tutti gli altri. È questo il nostro obiettivo per il primo anno. Naturalmente, come gruppo, puntiamo a qualcosa di più, ed è proprio quello che faremo. Ma, come ho detto, vediamo a che punto siamo: lasciamo che sia la pista a parlare".

Ci sono cose che temete particolarmente?

"Onestamente, ce ne sono davvero tante! Intanto siamo un nuovo team e presentarsi al via con una vettura competitiva è un aspetto fondamentale, quindi speriamo di riuscirci. Poi, penso alla qualità del software e dei sistemi di controllo che tutti gli altri stanno sviluppando in questo campionato. Loro tornano sugli stessi circuiti da anni, mentre noi no. Si tratta di una sfida che ogni nuova scuderia deve affrontare e noi non siamo mai stati sulle piste del calendario dove, invece, molti dei nostri avversari ci hanno corso cinque, sei, sette volte. Da questo punto di vista, abbiamo molto terreno da recuperare, è una vera e propria montagna da scalare. Si può arrivare vicini alla vetta, ma l'ultimo passo è sempre il più difficile da compiere. Bisogna affinare i sistemi di controllo e le varie componenti affinché siano perfettamente tarati per ogni specifico tracciato, coa che le altre squadre fanno ormai al massimo livello".

Riguardo alle gomme cosa ci puoi dire?

"La loro gestione è un altro aspetto importante, dato che non sono ammesse termocoperte. Il modo in cui si gestiscono, specialmente nel giro di uscita dai box o durante i vari stint, è un fattore assolutamente cruciale. La capacità di portare rapidamente gli pneumatici nella giusta finestra di temperatura incide enormemente nel nostro sport, è fondamentale. Abbiamo effettuato dei test, ma un conto sono quelli e un altro è arrivare su piste dove gli altri hanno già girato più e più volte, affrontando giri di uscita a gomme fredde e simulando la durata degli stint. È un altro ambito su cui dobbiamo lavorare. E poi c'è la squadra..."

Che è nuova e con nuovi piloti...

"Sì, bisogna trovare la giusta amalgama come squadra: stiamo assemblando nuovi equipaggi di piloti, mentre altri team possono contare su formazioni molto più consolidate. Insomma, potrei elencarvi tantissimi motivi. In definitiva, il nostro compito è andare più veloci degli altri, ma se corriamo allo stesso ritmo, non riusciremo mai a riprenderli. Dunque, ci troviamo di fronte alla sfida, davvero ardua, di dover correre più velocemente dei nostri avversari per colmare questo divario. È tipica per i nuovi team che entrano nei nostri campionati; non è affatto semplice, ed è proprio per questo che non accade spesso. Serve tempo per prepararsi adeguatamente e bisogna mettere in conto che il primo anno sarà di apprendistato. Aspettarsi qualcosa di diverso sarebbe pura illusione, proprio per via di alcuni dei fattori che ho menzionato. Tuttavia, ciò su cui potete valutarci è il nostro impegno: stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere, nel minor tempo possibile, una posizione competitiva".

McLaren MCL-HY, test a Silverstone

Foto di: McLaren

Quest'anno molte gare sono state decise dalle strategie, più che dalle prestazioni pure. Come state lavorando dal punto di vista delle operazioni all'interno del team?

"È un aspetto stimolante, la strategia gioca sempre un ruolo cruciale. Puoi avere tutto il passo che vuoi, ma se non gestisci la gara nel modo corretto, il vantaggio può sfumare molto rapidamente. È un ambito a cui prestiamo grande attenzione e riveste un ruolo fondamentale nel nostro team. Abbiamo un gruppo dedicato alla strategia di cui siamo molto soddisfatti; osservare l'andamento dell'ultima stagione è stato positivo, permettendoci di cogliere l'evoluzione delle dinamiche in pista. Direi che quest'anno c'è stata un'ulteriore evoluzione. È, senza dubbio, una componente di estrema importanza".

Si tratta di un gruppo a parte all'interno della squadra?

"In un team come il nostro, così come in qualsiasi scuderia di vertice nella categoria Hypercar, esistono diversi gruppi di lavoro: quello dedicato al gruppo propulsore, all'aerodinamica, al software, alla simulazione e, naturalmente, alla strategia, che ne costituisce una parte fondamentale. È un aspetto davvero stimolante del nostro sport, non solo nella Classe Hypercar; è bello poter contare su un team capace di pensare fuori dagli schemi, di sviluppare strumenti e competenze adeguate per garantirci, si spera, un vantaggio sulla concorrenza. Sappiamo bene quanto siano validi gli altri gruppi; basti pensare ad alcune scuderie come Toyota, per citarne una, che quest'anno hanno messo in atto scelte strategiche davvero eccellenti. È stato, a tratti, qualcosa di impressionante. È un ambito che ho sempre apprezzato anche nei miei ruoli precedenti: puntare ad avere un gruppo strategico di alto livello, capace di prendere decisioni, anche con pochi secondi di anticipo rispetto ai rivali, che ti mettano nelle condizioni di vincere le gare. Non vedo l'ora di dedicarmi a questo aspetto; stiamo mettendo insieme una squadra fantastica".

Quali saranno le prossime novità per la vettura?

"Come si può immaginare, continuiamo a introdurre nuovi elementi da provare, come comandi e impostazioni da provare. Il riscontro fornito dai piloti è fondamentale: il loro coinvolgimento attivo nel processo è un aspetto cruciale del nostro sviluppo. C'è davvero molto lavoro da gestire al volante di queste hypercar".

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