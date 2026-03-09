WEC | Martins lucido: "Non esiste solo la F1, bisogna aprirsi a tutto"

Victor Martins e Théo Pourchaire, rispettivamente di 24 e 22 anni, si ritroveranno questa stagione nel WEC, uno come pilota Alpine e l'altro come titolare della Peugeot. Si tratta di due giovani con percorsi simili che ora si incroceranno nell'endurance, dopo aver incarnato una generazione promettente in monoposto, ciascuno con serie speranze di accedere alla Formula 1, finora rivelatesi vane.



Pourchaire è quello che ne ha sofferto di più, dato che il suo titolo in F2 sembrava promettergli un destino già tracciato verso la categoria regina, mentre alla fine il percorso è diventato molto tortuoso. Qualche giorno fa ha dato un saggio consiglio ai giovani piloti, quello di non vedere la F1 come il Santo Graal. Per evitare le sofferenze che lui stesso ha dovuto affrontare, ha anche suggerito di pararsi le spalle preparando altre opzioni nel caso in cui questo sogno rimanesse irraggiungibile.

Incontrando Victor Martins all'Atelier Alpine di Parigi, Motorsport.com gli ha chiesto se condividesse il punto di vista di quello che era stato suo compagno di squadra in F2 nel 2023: "Assolutamente!", concorda il francese, che è arrivato nel WEC proprio perché ha saputo convincere durante il Rookie Test a cui ha partecipato nel 2024, desideroso di fare più esperienze possibili.



"Penso che questo abbia influito molto sul volante che ho oggi - ammette, riconoscendo di aver in qualche modo provocato la fortuna - In quel momento leggevo e sentivo dire molte cose sul fatto che non bisognava disperdere le proprie energie. Penso che nel mondo dell'automobilismo sia necessario fare così, perché non si guida mai abbastanza e non si hanno mai abbastanza opportunità".



"Quindi, come ha detto Théo, non bisogna limitarsi alla F1, perché ci sono molte altre cose. Per me, bisogna davvero aprire tutte le porte. Come la Formula E: ho partecipato ad un test nello stesso anno del WEC e sono molto contento di averlo fatto, mi ha insegnato molte cose e penso che non possa che essere vantaggioso per ciò di cui un pilota di F1 ha bisogno con una squadra".

Victor Martins fa parte dell'accademia dei giovani piloti della Williams dal 2025 e ricopre il ruolo di pilota di sviluppo parallelamente al suo programma nel WEC. Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Un passo che Martins vive bene

Senza voler essere in alcun modo dispregiativo, vista la competitività del WEC, è comunque sorprendente ritrovare quest'anno questi due piloti ancora così giovani e che la F1, fino ad ora, non ha voluto. Eppure ci sono andati vicini, citati più volte grazie al loro reclutamento nelle varie accademie che fungono da vivaio.



Pourchaire aveva potuto fare un primo test già nel 2021, a 17 anni, e Martins ha seguito le sue orme nel 2023 dopo il titolo in F3. Uno membro della Sauber Academy, l'altro della filiera Alpine, hanno gravitato intorno al campionato, ma non hanno ancora avuto la loro occasione al di là dei ruoli dedicati allo sviluppo.



Come si spiega che profili come i loro abbiano dovuto prendere in considerazione una strada diversa dalla F1 dopo percorsi esemplari nelle formule di promozione? "Penso che siano la situazione e il sistema attuale a non averci dato l'opportunità al momento giusto", risponde Martins quando Motorsport.com gli pone la domanda.

"Non so quale sia il suo obiettivo oggi e come lo viva, ma io lo vivo bene. Ho iniziato a fare dei test e vedo quanto mi diverto, nel rapporto con i miei compagni di squadra e con il team, la svolta che sta prendendo la mia carriera anche perché, alla fine, sto diventando pilota professionista per la prima volta. È un Mondiale, quindi trovo che partecipare al WEC sia un valore aggiunto. Non lo vedo negativamente".

Victor Martins durante la sua vittoria in Qatar nel 2025, in Formula 2. Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Tuttavia, il francese non lo nasconde: la F1 lo fa ancora sognare e continuerà a tentare la fortuna finché lo riterrà possibile. "Sì, la F1 è stata un obiettivo e lo è ancora. Penso di avere la legittimità di voler sempre provarci se un giorno nella mia carriera si presentasse l'opportunità di correre in F1. Ma in ogni caso, oggi non ho alcun problema al riguardo".



"La F1 è una questione di tempismo. Non credo che non siamo stati abbastanza bravi. Penso che abbiamo dimostrato il nostro valore, in particolare Théo, che ha dimostrato di avere le capacità vincendo il titolo in F2. È solo che probabilmente non era lì al momento giusto e non è andata bene".



"Non inseguirò la F1. Inseguo il successo e la realizzazione nel mondo dell'automobilismo. E penso che il WEC sia un ottimo campionato per darmi questo".

Victor Martins inizierà la sua prima stagione nel WEC al volante dell'Alpine n. 36, affiancato da Jules Gounon e Frédéric Makowiecki. Foto di: Alpine

Un'esperienza in F1 ancora utile

Ciò che permette ancora oggi a Martins di mantenere questo legame con la F1, pur affrontando con la serietà che lo contraddistingue il WEC, è il fatto che rimane pilota di sviluppo della Williams. Era a Melbourne per la prima gara e continuerà a mantenere i suoi rapporti con la scuderia inglese, oltre che a migliorare la sua guida al simulatore durante tutto l'anno.



"Sarò presente a tutti i Gran Premi, per loro, al simulatore. Ho il ruolo di pilota collaudatore e dedicato allo sviluppo, ma quasi al 100% al simulatore. Poi, se mi daranno l'opportunità di salire in macchina, sia con le vetture vecchie TPC che nelle Libere 1, ci andrò con un grande sorriso! È sempre un piacere guidare una F1, ma per ora lavoro in sede, sia prima dei weekend di gara, sia durante".



"L'ho sempre fatto e continuo a farlo oggi, perché ritengo che lavorare con un team di F1 non possa che darmi basi ed esperienza. Lavorare, conoscere il loro approccio, parlare con i piloti di F1, perché sono in contatto con Albon e Sainz, che hanno una grande esperienza e molto successo, è fantastico".

Martins si lancia con entusiasmo nell'avventura del WEC, desideroso di continuare a crescere e imparare nuovi metodi al fianco di Philippe Sinault, direttore dell'Alpine Endurance Team, e dei suoi compagni di squadra, con i quali acquisirà un senso di collettività molto specifico per le gare di endurance.



"L'obiettivo è quello di partecipare a lungo termine a un programma come il WEC. Ma poi, come ho detto, e non ho alcun problema al riguardo, mantengo sempre l'obiettivo di arrivare un giorno in F1".



"Il WEC è il campionato più importante nell'endurance, come la F1 è nelle gare sprint. Ci sono due o tre categorie al mondo che fanno sì che, se si vuole essere un pilota completo e uno dei migliori, si voglia entrare in quelle categorie".



"Verstappen oggi dice apertamente che sarebbe motivato e interessato all'idea di partecipare alla 24 Ore di Le Mans o di passare al GT, e non vedo il problema, al contrario, di avere sempre l'obiettivo di arrivare in F1. Ma sarà possibile? Non lo so. Oggi no, ma d'altra parte penso che non ci sia alcun problema ad averlo in testa".