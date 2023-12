WEC | Marco Sørensen rinnova con Aston Martin, sarà sulla Vantage

Marco Sørensen ha rinnovato l'accordo che lo lega ad Aston Martin Racing per essere pilota ufficiale delle corse GT e nell'endurance.

La firma del danese con la Casa inglese non è una sorpresa, dato che era già stato inserito nella lista iscritti del FIA World Endurance Championship, dove sarà in azione in Classe LMGT3.

Lo sviluppo della nuova Vantage GT3 Evo e soprattutto l'arrivo della Valkyrie Hypercar sono state le motivazioni che hanno spinto il 33enne a firmare nuovamente con il marchio con cui collabora dal 2015, anche perché gli stessi vertici di AMR hanno detto di voler puntare molto sui loro piloti ufficiali per l'impegno LMH del 2025.

"A fine estate nella mia testa ero praticamente sicuro di lasciare Aston Martin al termine della stagione, anche perché avevo altre due offerte sul tavolo", ha raccontato Sørensen a Motorsport.com.

"Qualsiasi pilota mentirebbe se dicesse di non voler guidare la Valkyrie; sarei felicissimo di poter correre con quell'auto, ma dato che non c'è nulla di sicuro su chi verrà scelto nell'equipaggio, la mia attenzione principale per ora è rivolta alla nuova GT3 e a tutti i campionati che potrò disputare a partire dal prossimo anno".

"Dopo il primo test che ho effettuato con la nuova vettura a settembre, mi sono sentito rassicurato sul fatto che AMR tornerà a essere protagonista sulla scena internazionale. Dopo la rinuncia alla LMGTE PRO, negli ultimi due o tre anni, le cose sono state difficili, ma ora sono cambiate e mi piace molto la nuova gestione con l'arrivo del responsabile Adam Carter".

"L'anno prossimo ci saranno molte opportunità di correre con la nuova auto. È stata annunciata la mia partecipazione al WEC, ma non sarà il mio unico programma: posso garantire che nel 2024 sarò molto impegnato e parteciperò a più di 20 gare".



Questo significa che l'impegno potrebbe estendersi anche a bordo di una delle Vantage schierate da Walkenhorst Motorsport o Comtoyou Racing nel GT World Challenge ed in altri eventi di questa categoria.

"La nuova versione della Vantage GT3 rappresenta un notevole miglioramento rispetto al modello precedente introdotto nel 2019. La vecchia auto non era facile da guidare, soprattutto per i piloti gentlemen. Era un'auto molto specifica, ma ora abbiamo risolto questo problema; direi che abbiamo fatto centro".