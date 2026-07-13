WEC | Marciello raggiante: "Siamo partiti dal fondo, vittoria col lavoro squadra". E ora BMW pensa in grande

La seconda vittoria di BMW M Motorsport nella stagione 2026 del FIA World Endurance Championship arriva al termine di una bella 6h di San Paolo, questa volta con l'altra vettura gestita dal Team WRT.

A Spa-Francorchamps, ad inizio maggio, si era imposta la #20 di Frijns/Van Der Linde/Rast, che poi era giunta seconda alla 24h di Le Mans, mentre ad Interlagos gli eroi sono stati Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor, in rigoroso ordine di turni di guida e capaci di conquistare una meritatissima prima affermazione, riscattando la sfortunata Le Mans dove erano finiti fuori dai giochi per la vittoria troppo presto per colpe non loro.

Stavolta il trio della M Hybrid V8 #15 non ha avuto alcun problema ed è emerso fin da subito come primo rivale delle Cadillac, con il pimpante Magnussen che è riuscito subito a salire secondo nella prima parte di gara, per poi balzare al comando quando alla prima sosta entrambe le V-Series.R hanno avuto grattacapi.

Nella parte centrale, da applausi la gestione di 'Lello', che senza commettere alcun errore è riuscito a scavare un solco di sicurezza fra sè e gli inseguitori con un ritmo costante, facendosi largo anche nelle ostiche situazioni dei doppiaggi senza perdere tempo.

L'ultima 'fatica' (nel senso stesso della parola) è toccata a Vanthoor e qui si è chiuso il cerchio di quella che è stata una vera e propria impresa, dato che il belga non era in buon condizioni fisiche, tanto da segnalarlo anche via radio, ma senza scendere dalla vettura e portandola al traguardo tenendo a bada la Ferrari #51 di un James Calado che poteva essere più che minaccioso, vista la situazione.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor Foto di: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

"Sono incredibilmente felice per tutti. La macchina è stata semplicemente fantastica, una delle più veloci in pista; è stato un piacere guidarla. La strategia è stata perfetta, così come i pit-stop: è andato tutto alla perfezione", ha commentato Magnussen.

"I miei due compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccellente. Ecco perché sono felicissimo di aver finalmente conquistato questa vittoria. Ci è voluto molto tempo, ma ora ce l’abbiamo finalmente fatta".

Per Marciello è finalmente la tanto agognata affermazione nel Mondiale che gli mancava per arricchire ancor di più la sua invidiabile bacheca da Campione delle ruote coperte: "È una sensazione incredibile, tre anni fa siamo partiti dal fondo della classifica, e quest’anno le cose stanno andando molto bene per tutti noi".

"Possiamo ritenerci molto soddisfatti, dobbiamo continuare a darci da fare duramente, ma penso che abbiamo una squadra fantastica con cui si lavora bene assieme e quindi continueremo a dare il massimo. Intanto ci godiamo questo successo incredibile".

Vanthoor spiega invece cosa ha provato nei momenti in macchina: "Non mi era mai capitata una situazione come quella all’inizio del mio turno; appena salito in macchina non mi sentivo affatto a mio agio. Non stavo particolarmente bene e ho dovuto fare un respiro profondo per riuscire in qualche modo ad arrivare fino alla fine".

"Sono felicissimo, la squadra ha fatto un ottimo lavoro oggi. La strategia è stata fantastica e la macchina fenomenale durante la gara. Ci è voluto molto tempo, abbiamo lavorato davvero sodo, e riuscire a ottenere questo risultato ora è davvero molto bello. Un grande grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte".

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor Foto di: James Moy Photography via Getty Images

Al di là del fatto che non era dato conoscere i valori in campo, col famigerato BoP nascosto e quindi privando il racconto di una chiave di lettura importante nel bene e nel male, quello che sta dimostrando BMW col team WRT è una crescita importante e costante che ora ha proiettato la Casa bavarese ai vertici delle classifiche Mondiali.

Nel Costruttori il marchio tedesco è a -5 dalla Toyota leader e a +39 sulla Ferrari, mentre nella graduatoria Piloti il duo Rast/Frijns è primo a quota 75, con Magnussen/Marciello a 50, dunque in pienissima corsa per l'iride.

Con una M Hybrid V8 aggiornata e finalmente competitiva in tutte le situazioni, ora è lecito poter pensare in grande, come sottolineano i vertici della compagine.

“Weekend incredibile, congratulazioni all’equipaggio della #15 per una vittoria meritata. Kevin, Raffaele e Dries hanno fatto un lavoro perfetto, così come il team. Un grande complimento va anche all’equipaggio della #20, che dopo una qualifica difficile è riuscito a recuperare otto posizioni in una gara così serrata. Mille grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo trionfo, ora guardiamo con grande entusiasmo alla seconda metà della stagione", dice Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport.

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, chiosa: “Abbiamo vissuto un weekend fantastico e una gara straordinaria, conquistando la nostra seconda vittoria dell’anno nel FIA WEC. È stata una gara impeccabile da parte dei piloti e della squadra ai box, e la vettura si è dimostrata competitiva. Penso che ora le cose si presentino molto bene sia per il campionato Costruttori che per quello Piloti".