WEC | Manthey svela i piloti per le Porsche griffate EMA e Pure

Porsche Motorsport ha svelato le livree e gli equipaggi per le 911 che verranno schierate dal team Manthey al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

Le due GT3-R in versione 992 saranno l'assalto alla neonata Classe LMGT3 sotto l'insegna di Manthey EMA e Manthey Pure Rxcing, grazie alla collaborazione tra le tre realtà che gravitano attorno al marchio di Weissach.

Sulla Porsche #91 dalla colorazione giallonera e con il marchio 'The Bend' in bella mostra a sponsorizzare la pista australiana ci sarà appunto il Campione del GT World Challenge Australia, Yasser Shahin, che condividerà il volante con Morris Schuring e l'ufficiale Richard Lietz.

"Non vedo l'ora di disputare la stagione del WEC, ho sempre apprezzato l'endurance e credo che offra le maggiori sfide e opportunità per un pilota. Gareggiare con Manthey e Porsche è davvero un privilegio e il sogno di ogni conduttore, mi sono trovato benissimo con Manthey e con il suo modo di gestire una squadra da corsa", dice Shahin.

"Rappresentare il Bend Motorsport Park e l'EMA Motorsport sulla scena mondiale sarà fantastico. Tuttavia, non sarà facile: il livello e i turni di guida nel WEC saranno fisicamente impegnativi. I nuovi circuiti e i nuovi pneumatici aumentano la difficoltà e la sfida, ma la nostra formazione di piloti WEC è fantastica".

"Abbiamo un mix favoloso di velocità e consistenza: Richard è un pilota esperto di endurance e Morris è reduce da una stagione eccezionale nella Carrera Cup. Ritengo quindi che la nostra formazione sia estremamente forte, abbiamo un'eccellente chimica tra i piloti e tutti non vedono l'ora di iniziare la stagione".

Raggiante anche Schuring: "Questa sarà la mia prima partecipazione al WEC, per non parlare delle gare di durata; voglio imparare il più possibile, ma anche dimostrare di cosa sono capace. Mi aspetto una stagione straordinaria per le gare GT: abbiamo una classe nuova di zecca con nove costruttori diversi, il che darà vita a gare straordinarie".

"La nostra formazione di piloti è unica e forte. Ci troviamo bene insieme e abbiamo visto un grande potenziale durante i test. Sono particolarmente impaziente di partecipare alla 24 Ore di Le Mans nella mia prima stagione endurance: è un sogno che si realizza e farlo con Manthey è ancora più straordinario. Sono molto orgoglioso e grato di guidare per questo fantastico team e vorrei ringraziare Manthey EMA per avermi dato questa opportunità".

Lietz dovrà invece prendere per mano i due esordienti, da veterano del mondo WEC: "Sono lieto di avere l'opportunità di gareggiare nel WEC con Manthey EMA. Credo che le gare GT3 riceveranno un impulso ancora maggiore grazie al Mondiale e alla 24 Ore di Le Mans, ed è fantastico farne parte".

"Sarà certamente emozionante, ma anche impegnativo avere successo, ma insieme a Manthey, con cui ho festeggiato diversi successi in passato e conosco molti membri del team, non vedo l'ora di affrontare il compito. Faremo del nostro meglio e speriamo di lottare per il podio e per una o due vittorie".

La #92 che mantiene il bianco-giallo che Pure Rxcing aveva anche l'anno scorso nel GTWC Europe salirà come capitano Klaus Bachler, pronto a supportare con la sua esperienza Alex Malykhin e Joel Sturm.

"Non vedo l'ora di iniziare la stagione 2024 del WEC e sono molto orgoglioso di guidare per Manthey PureRxcing - commenta Bachler - Abbiamo un ottimo pacchetto e un'ottima formazione di piloti. Abbiamo grandi obiettivi e daremo tutto per fare una grande annata".

"Il calendario promette molte gare emozionanti, tra cui San Paolo, dove sono stato nel 2014 quando il WEC si è svolto per l'ultima volta. Ma sono particolarmente impaziente di partecipare alla 24 Ore di Le Mans e, naturalmente, alla prima gara in Qatar a marzo".

Contento anche Malykhin: "Ci aspettiamo battaglie entusiasmanti per il titolo, pertanto è importante dare il massimo in ogni gara e soprattutto a Le Mans per ottenere il maggior numero possibile di punti nel campionato. Anche la gestione dei nuovi pneumatici Goodyear avrà un ruolo importante".

"Klaus, Joel e io siamo piloti molto diversi tra loro, il che garantisce che la nostra formazione sia ben bilanciata. Lo abbiamo dimostrato nel 2023 con i migliori risultati ottenuti da Pure Rxcing e speriamo di continuare su questa strada anche quest'anno".

Sturm è altrettanto carico: "Non vedo l'ora di affrontare la prossima stagione del WEC, le aspettative mie e di tutto il team sono alte, tutti vogliamo vincere il campionato. Ma naturalmente sarà anche una grande sfida per noi, perché il WEC è una delle serie endurance più forti al mondo".

"Ma con Manthey abbiamo alle spalle uno dei migliori team GT, che sa come vincere, come ha dimostrato nel recente passato con le vittorie a Le Mans e il titolo DTM. Sono quindi molto fiducioso che quest'anno otterremo una forte prestazione".

"Sono anche molto felice di poter gareggiare con Klaus e Alex con la stessa formazione di piloti della scorsa stagione. Sono particolarmente impaziente di partecipare alla 24 Ore di Le Mans, il mio sogno è sempre stato quello di corrervi. Un ringraziamento speciale a Pure Rxcing e a Edgar per avermi dato fiducia anche quest'anno".

La parola passa poi ai vertici della squadra, cominciando da Nicolas Raeder, AD di Manthey Racing: "Dopo gli anni trascorsi insieme a Porsche nel FIA WEC, siamo lieti di aver trovato due collaboratori forti in EMA Motorsport e Pure Rxcing per tornare nella serie".

"Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo ripartire dalla base dei nostri successi e competere per le vittorie e il campionato. Con 18 vetture, la griglia LMGT3 promette gare emozionanti e una lotta serrata per il titolo, siamo lieti di partecipare alla stagione inaugurale della LMGT3 nel WEC e ansiosi di vedere cosa ci riserverà quest'anno. Ritengo che la nostra squadra sia molto ben preparata e che tutti siano motivatissimi; speriamo di dimostrarlo fin dall'inizio".

Edgar Kochanovskij, proprietario di Pure Rxcing, aggiunge: "Ci siamo impegnati a fondo nel 2023, sia come team che come piloti, per arrivare a questa tappa. Ogni tappa è stata importante e abbiamo imparato molte cose, quindi le nostre aspettative per la stagione WEC di quest'anno sono naturalmente molto alte".

"L'obiettivo è chiaro: dare il massimo ogni volta che scendiamo in pista e vincere il campionato. La formazione dei piloti è una parte cruciale delle gare endurance, quindi trovarne tre così affamati, talentuosi e vogliosi di lavorare è un compito importante al giorno d'oggi".

"Lavorare con Manthey è stata una progressione naturale, condividiamo entrambi la stessa filosofia di gara e questo è importante. E naturalmente sono molto orgoglioso che il lavoro dei nostri piloti e della squadra non sia passato inosservato. Un grande ringraziamento a Manthey Racing per la sua fiducia".

Patrick Arkenau, responsabile corse di Manthey Racing, gli fa eco: "È fantastico tornare nel WEC dopo un anno di assenza e non vediamo l'ora di affrontare le nuove sfide. Ad esempio, il passaggio dalla LMGTE PRO alla Classe PRO-AM. Allo stesso tempo, siamo anche molto contenti di avere due formazioni di piloti promettenti".

"Ci aspettiamo di competere per il campionato, con entrambe le vetture, ma anche Le Mans è una delle nostre priorità. Siamo altresì entusiasti di vedere come funziona l'intera procedura per quanto riguarda il Balance of Performance, perché anche questa è una novità assoluta per noi".

"La potenza del motore sarà invece regolata tramite l'albero di trasmissione, come avviene nella categoria Hypercar. Anche questo è un argomento molto interessante per noi".

Alistair MacDonald, AD di The Bend Motorsport Park, chiosa: "The Bend Motorsport Park è orgoglioso di essere il marchio principale della vettura #91 per la prossima stagione di Manthey EMA nel WEC, e mettersi in mostra in tutto il mondo. E' un tracciato premiato e di livello mondiale, visitato da oltre mezzo milione di persone ogni anno".

"Il parco è unico in quanto riunisce tutte le discipline motoristiche sotto lo stesso tetto e il circuito GT di The Bend, lungo 7,77 km, è il più lungo circuito permanente dell'emisfero meridionale. Riteniamo che questa sia una fantastica opportunità per The Bend e auguriamo al Team Manthey EMA e ai piloti della #91 la migliore fortuna".