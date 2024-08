WEC | Livrea speciale per Mobil 1 sulla Porsche-Jota ad Austin

Il Team Jota ha mostrato la livrea speciale con cui la sua Porsche 963 #38 correrà la Lone Star Le Mans, sesto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Si tratta di un lieve cambiamento che comporta la colorazione in nero della sezione fino ad oggi apparsa in bianco su muso e fiancate, per celebrare il 50° anniversario dello sponsor Mobil 1.

Ad Austin la squadra inglese terrà anche una presentazione speciale nel pomeriggio di giovedì coi rappresentanti del marchio di lubrificanti, che quest'anno ha già apportato modifiche alle colorazioni di altre vetture come Cadillac, Lexus e Corvette in IMSA per lo stesso motivo.

Hertz Team Jota Porsche 963, livrea per Austin Foto di: Jota Sport

Per la gara sul COTA che avrà luogo nel fine settimana, è stata scelta la LMDh di Jenson Button, Phil Hanson ed Oliver Rasmussen, impegnata nella caccia al successo in Classe HYPERCAR e tra i team privati, mentre la #12 dei loro compagni Norman Nato, Will Stevens e Callum Ilott manterrà la colorazione originale con l'oro abbinato al bianco.

"Siamo entusiasti di tornare ad Austin. La pista è molto impegnativa e interessante per i piloti, con un buon mix di curve veloci e un lungo rettilineo", ha detto Dieter Gass, Team Principal dell'Hertz Team Jota.

"Dopo San Paolo, dove abbiamo perso un risultato migliore a causa di alcuni piccoli errori, puntiamo a un'altra bella prestazione ad Austin, simile a quella ottenuta nella prima metà della stagione".

