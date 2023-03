WEC | Livrea d'oro per la Porsche 963 LMDh di Jota nel 2023 La squadra inglese, in attesa di avere il suo nuovo prototipo per correre in Classe LMH nella stagione 2023 del Mondiale, ha mostrato la colorazione oro-bianco ideata da Singer per il centenario di Le Mans e coi marchi Hertz e Brady.

La Jota ha presentato la livrea della Porsche con cui prenderà parte alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. Come noto, la 963 LMDh della squadra inglese verrà consegnata tra aprile e maggio, dunque per il momento il trio formato da Will Stevens/Yifei Ye/António Félix Da Costa correrà in Classe LMP2 con la Oreca 07-Gibson. Dopo aver annunciato la sponsorizzazione di Hertz, la Jota ha raggiunto anche l'accordo col marchio di abbigliamento fondato da Tom Brady, giocatore di NFL, che appare sulla vettura #38 in una colorazione ideata da Singer per celebrare il Centenario della 24h di Le Mans. La base è oro, con pinna nera, fascia rossa Jota sul muso ed inserti bianchi sulla carozzeria anteriore centrale e nelle pance laterali. I direttori di Jota, Sam Hignett e David Clark, hanno commentato: "Grazie al supporto dei nostri nuovi partner, passiamo alla Classe Hypercar per correre contro alcune delle più grandi case automobilistiche del mondo". Jota Sport, Porsche 963 LMDh Photo by: Jota Sport "Abbiamo una squadra forte ed esperta e, essendo uno dei pochi iscritti privati alla categoria, manteniamo vivo lo spirito di Le Mans e non vediamo l'ora di scendere in pista". Soddisfatto anche l'AD di Hertz, Stephen Scherr: "La nostra sponsorizzazione dell'Hertz Team JOTA segna il ritorno dell'azienda negli sport motoristici di livello e sottolinea l'impegno di Hertz per la velocità, l'affidabilità e l'innovazione, sia in pista che fuori". "Non vediamo l'ora di collaborare con il marchio Brady e con Singer per coinvolgere i nostri clienti e i milioni di fan delle corse durante la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship". Brady ha aggiunto: "Sono un grande appassionato di corse automobilistiche da molto tempo, e per Brady essere ora parte dell'Hertz Team Jota come futuro dell'abbigliamento e del design del motorsport è un'opportunità incredibilmente eccitante". "Brady ed Hertz sono grandi marchi che si distinguono per il lavoro di squadra, la determinazione e l'offerta di un'esperienza senza soluzione di continuità, rendendo questa partnership perfetta". Jota Sport, Porsche 963 LMDh 1 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 2 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 3 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 4 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 5 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 6 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 7 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 8 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 9 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 10 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 11 / 12 Foto di: Jota Sport Jota Sport, Porsche 963 LMDh 12 / 12 Foto di: Jota Sport