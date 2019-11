WEC: le Toyota punite con un handicap differente in Bahrain

Sono stati comunicati gli handicap per il prossimo appuntamento del WEC che si disputerà in Bahrain il 14 dicembre e ad essere penalizzate in modo differente sono state le due Toyota TS050 Hybrid. La #7 pagherà un handicap di 2’’51 per giro, mentre la #8 dovrà scontare un handicap di 2’’72.

Questa decisione è stata presa nonostante le due vetture possano vantare un margine di oltre 40 punti sull’ultima auto in classifica.

La spiegazione del nuovo sistema introdotto per la classe LMP1 dispone come “la massima riduzione applicata non potrà essere maggiore dell’equivalente di 40 punti”.

Non è stato invece spiegato perché le due TS050 Hybrid sono state penalizzate in modo diverso. La differenza di 0’’21 potrebbe essere stata applicata a seguito del distacco di tre punti tra le due Toyota. Usando il coefficiente di handicap di 0,01255s per punto per chilometro, tre punti equivalgono a 0,203s.

L’handicap di 2.72s per la numero #8 è leggermente inferiore a quella di 2.74s applicata lo scorso mese a Shangai e questo è dovuto al fatto che il tempo sul giro in Barhain è minore.

La Rebellion R-13 vincitrice a Shangai dovrà scontare un handicap di 1.36s in Bahrain, me il vantaggio di 28.5 punti sulla Ginetta #5 porta a pensare che la penalità salirà a 1.93s.

La Rebellion, inoltre, vedrà aumentare il proprio peso minimo in Bahrain da 862 Kg a 882Kg. Stando al comunicato di spiegazioni diramato ad agosto in occasione del round di apertura di Silverston era stato stabilito come il peso minimo delle vetture non ibride non sarebbe stato superiore a 870 Kg.