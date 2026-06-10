WEC | Le Mans, Libere 1: le Cadillac dominano la scena

Le Cadillac hanno dominato le Prove Libere 1 a Le Mans, dove sotto un cielo parzialmente nuvoloso i protagonisti del FIA World Endurance Championship e gli invitati da ACO hanno dato il via alla settimana che porterà alla 94a edizione della 24h.

Nel primo pomeriggio, con un sole caldo intermittente e un vento piuttosto freddo, le vetture sono scese sui 13,626km del Circuit de la Sarthe per 180' di sessione che non hanno vissuto momenti concitati, a parte un paio di neutralizzazioni brevissime con Full Course Yellow, una delle quali provocata nel finale da Yifei Ye, finito contro le barriere a 'Mulsanne' in testacoda con la Ferrari #83 di AF Corse.

In Classe HYPERCAR sono le V-Series.R di Jota e Wayne Taylor Racing a svettare: Jordan Taylor aveva messo la #101 al comando già in avvio di provem, ma nei 20' lo scatenato Earl Bamber è balzato primo in 3'23"786, rifilando 1"5 al rivale. La #12 di Jota dopo appena 16 giri è dovuta rientrare ai box e restarci per risolvere un problema al pedale del freno, poi è Will Stevens è tornato in azione risalendo quarto.

A superarlo nei 10' finali è stato René Rast al volante della BMW #20, la Alpine #35 è in Top5 con dietro Toyota #8 e Ferrari #50. La Aston Martin #009 conclude ottava tenendosi dietro per un paio di decimi le Aston Martin, separate dalla Genesis #17.

Le Ferrari #83 e #51 e le Peugeot si dividono le ultime posizioni della categoria con distacchi altissimi. Grande rischio nel finale per Frédéric Makowiecki, andato fuori a 'Tertre Rouge' piegando la ruota posteriore sinistra della sua Alpine #36, che quindi richiederà riparazioni veloci in vista delle Qualifiche della sera.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe LMP2 un'ottima Doriane Pin mette al comando assoluto la Oreca #30 della Duqueine in 3'35"248 battendo ampiamente la #14 di TDS Racing (leader PRO/AM) e per quasi 1" la Idec Sport #28 e la AO Racing-TF Sport, seconda PRO/AM.

Quinto crono per la United Autosports #22, che è inseguita da AF Corse #183 - terza PRO/AM - e Crowdstrike-APR #4, tutte vicinissime assieme a Inter Europol #43.

Fra i primi 10 ci sono anche Forestier-Panis Racing #29 e la APR #25 racchiusi in 1"6.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe LMGT3 bene la Lexus-ASP #78 condotta da Jack Hawksworth, il quale ferma il cronometro sul 3'55"737 tenendo ad 1 decimo le BMW-WRT e la Mercedes-Iron Lynx QMMF #62.

La Corvette-TF #34 è quinta a +0"4, distacco simile che accusano anche Lexus-ASP #87, Aston Martin-HoR #27 e Corvette-TF #33, leggermente più distanti Mercedes-Iron Lynx #61 e Porsche-Manthey #92 che chiudono l'elenco dei primi 10 dove restano fuori McLaren-Garage 59, Ferrari-AF Corse e Ford-Proton.

Alle ore 18;45 sono previste le Qualifiche che assegneranno i posti per le Hyperpole di domani.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Prove Libere 1