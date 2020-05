WEC: le Hypercar avranno stesso peso e potenza delle LMDh

ACO e FIA hanno ufficialmente pubblicato quelle che sono le regole tecniche di base rivisitate per le nuove Le Mans Hypercar che verranno introdotte a partire dal 2021.

Il gruppo della FIA Endurance Commission diretta dal Presidente Richard Mille ha quindi ultimato i lavori di una "convergenza" nel sistema della categoria principale, che ora vedrà correre assieme le Hypercar con le LMDh di FIA World Endurance Championship e IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Nello specifico, le norme votate elettronicamente dai tecnici della Federazione Internazionale (che poi dovranno ricevere l'ok da parte del Consiglio Mondiale FIA) hanno virato sull'equilibrio fra i due tipi di vetture: le LMH vedono quindi scendere da 585kW a 500kW la loro potenza massima, così come il peso minimo, da 1100kg a 1030kg.

Anche le prestazioni aerodinamiche verranno riviste, con l'intenzione di far calare pure i costi in questo periodo di crisi dovuta alla pandemia di Coronavirus.

"Dobbiamo considerare l'evoluzione degli impegni economici e delle misure per ridurre i costi da adottare per i Costruttori - ha commentato Mille - L'annuncio della scorsa settimana di ACO e IMSA per la piattaforma LMDh era su questa base, dunque con la FIA Endurance Commission abbiamo modificato il regolamento tecnico anche delle Le Mans Hypercar per arrivare ad un punto di incontro".

"Entrambe le vetture potranno correre nella principale categoria del FIA World Endurance Championship con un diverso approccio tecnico, attirando nuove Case. Questo ha coinvolto tutte le parti, cioè i Costruttori impegnati sulle Le Mans Hypercar, FIA e ACO, che hanno lavorato assieme fin da subito. E' un importante passo avanti per le corse endurance".

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l’Ouest, ha aggiunto: "ACO ed IMSA hanno ora basi solide per la convergenza delle auto nella prima categoria di FIA World Endurance Championship ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship. LMDh (Le Mans Daytona h) e Le Mans Hypercar avranno ora il medesimo regolamento assicurando prestazioni simili come caratteristiche. I team tecnici di FIA e ACO hanno lavorato duramente per rivedere le norme LMH e il risultato è stato accolto calorosamente dai costruttori. Dobbiamo sempre essere attivi e propositivi per il futuro dell'Endurance e questo annuncio è la conferma della collaborazione costruttiva che è fondamentale nella nostra disciplina motoristica".