WEC | Lapierre nominato nuovo Direttore Sportivo di Alpine

Nicolas Lapierre è stato nominato nuovo Direttore Sportivo dell'Alpine Endurance Team, continuando così la sua avventura nel FIA World Endurance Championship con un ruolo differente.

In settimana il francese aveva annunciato il proprio ritiro immediato come pilota, lasciando così il posto sulla A424 #36 a Jules Gounon per la 8h del Bahrain che avrà luogo a novembre, preferendo concentrarsi in una nuova sfida di gestione della squadra transalpina.

Lapierre sarà fondamentale al muretto in supporto al Team Principal della Signatech, Philippe Sinault, a partire dall'1 gennaio 2025, ma già a Sakhir lo vedremo impegnato ai box per cominciare a capire il nuovo lavoro in una veste inedita, dopo aver indossato casco e tuta per l'ultima volta al Fuji centrando il podio assieme a Mick Schumacher e Matthieu Vaxiviere.

Podio: #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Foto di: JEP / Motorsport Images

"Alpine ha sempre dimostrato un'enorme fiducia nei miei confronti, anche dandomi la possibilità di sviluppare la A424 e di iniziare questa prima stagione al volante. Dopo aver espresso il desiderio di concludere la mia carriera di pilota professionista, sono lieto di confermare che continuerò l'avventura con la squadra, ma questa volta dall'altra parte del muretto dei box". ha commentato Lapierre.

"Cercherò di portare tutta la mia esperienza ai nostri piloti e di fare da collegamento con i nostri tecnici. Le gare endurance sono in grande crescita e io credo nel progetto Alpine. Dobbiamo continuare a impegnarci senza sosta per raggiungere insieme grandi obiettivi".

Sinault aggiunge: "Sono entusiasta che Nicolas sia stato nominato DS. Abbiamo discusso insieme di questa prospettiva per diversi mesi. Oltre al desiderio reciproco, rappresenta una continuazione logica e naturale della prospera collaborazione che abbiamo condiviso negli ultimi anni, in particolare sotto i colori Alpine".

"Siamo cresciuti insieme e abbiamo vinto molte gare e diversi titoli! Ci conosciamo molto bene e c'è fiducia reciproca. Voglio ringraziare Nicolas per aver accettato e non vedo l'ora di vederlo contribuire allo sviluppo della squadra nel suo nuovo ruolo".

Bruno Famin, Vice Presidente di Alpine Motorsports, chiosa: "Fin dall'inizio del programma A424, Nicolas è stato uno degli attori principali; il primo a guidare la vettura, contribuiendo in modo significativo al suo sviluppo. Il podio al Fuji è una magnifica ricompensa per il lavoro svolto da tutto il team e da lui".

"Nicolas fa parte della famiglia Alpine. Oltre alle sue comprovate qualità di pilota e di uomo, negli ultimi anni ha acquisito una grande esperienza al di fuori dell'auto. Insieme a Philippe, ci è parso chiaro che Nicolas avrebbe potuto apportare un grande contributo alla squadra grazie al suo ruolo di DS, e siamo sinceramente felici che abbia accettato. Darà un contributo significativo alla squadra, che potrà fare un ulteriore passo avanti".