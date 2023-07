WEC | Lamborghini: ecco il rombo del motore della SC63 LMDh

Gli ultimi cablaggi collegati, la verifica che tutto fosse sistemato in modo appropriato. Un bottone premuto e, dal silenzio, il primo battito. Anzi, il primo ruggito.

Lamborghini Squadra Corse ha acceso per la prima volta il motore della sua LMDh, la SC63 che è stata presentata lo scorso 13 luglio e che farà il suo esordio nella prossima stagione Endurance, la 2024, tra World Endurance Championship, IMSA e, ovviamente, la 24 Ore di Le Mans che fa parte del calendario WEC 2024.

Il V8 3,8 litri biturbo ha preso vita per la prima volta oggi e il team, tramite le proprie pagine sui principali social, ha diffuso un breve video di 20 secondi in cui documenta l'avvenuto fire up, l'accensione del cuore del prototipo su telaio Ligier che inizierà a breve i primi test in pista.

Il team incaricato a procedere con lo sviluppo del prototipo e portarla poi in gara sarà Iron Lynx, come già annunciato nel novembre dell'anno passato. La squadra, molto ambiziosa, avrà una sede apposita negli Stati Uniti per dedicarsi sia all'impegno nella classe GTP dell'IMSA che nel WEC.

Il motore acceso questo pomeriggio da Lamborghini Squadra Corse adotta una configurazione "Cold V", ossia con i due turbo montati all'esterno delle due bancate dei cilindri in modo da renderli più facili da raffreddare e alimentare, consentendo inoltre di abbassare il baricentro della vettura.

Il lavoro di Lamborghini svolto nel corso degli ultimi mesi ha portato il team a lavorare molto sui banchi in fabbrica per cercare di accelerare la preparazione del motore e della vettura in generale e farla arrivare così più pronta possibile ai primi test in pista.

Giorgio Sanna, direttore motorsport di Lamborghini, ha dichiarato a Motorsport.com che la SC63 sarà oggetto di un test a settimana a partire dall'esordio in pista, per poi effettuare la prima gara l'anno prossimo in Qatar, primo appuntamento stagionale del WEC. La vettura, successivamente, farà la sua prima uscita anche nell'IMSA.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.