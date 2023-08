WEC | Lamborghini: 1500 km fatti nei test a Imola con la SC63

Lamborghini Squadra Corse e Iron Lynx hanno completato la prima sessione di test assoluta della nuova SC63 LMDh, il prototipo con cui correranno nel WEC e nell'IMSA a partire dal 2024.

Motorsport.com vi aveva documentato in tempo reale dei primi giri fatti dalla SC63 sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola, con al volante Andrea Caldarelli.

Nei due giorni in cui la vettura ha girato sull'asfalto della pista emiliana, oltre a Caldarelli hanno assaggiato le sue doti anche Daniil Kvyat e Mirko Bortolotti, ossia tre piloti titolari già annunciati in via ufficiale dalla Casa di Sant'Agata Bolognese.

Caldarelli, Bortolotti e Kvyat hanno totalizzato 1500 chilometri complessivi nei due giorni di prove in riva al fiume Santerno, focalizzandosi su diverse aree per lo sviluppo del prototipo che, a Imola, ha girato con una livrea completamente nera, priva dei colori ufficiali con cui è stata svelata il giorno della presentazione ufficiale.

Iron Lynx, assieme ai tre piloti sopra citati, hanno lavorato sulla calibrazione di diverse componenti. In particolare del motore, essendo il primo 'cuore' da corsa sviluppato internamente da Lamborghini Squadra Corse.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.

Non solo il motore, perché anche il cambio Xtrac è stato oggetto delle cure degli ingegneri e delle prove dei tre piloti. Si tratta di una componente standard, che equipaggia tutte le LMDh, ma che può essere personalizzato in base ai requisiti di ogni vettura per ciò che riguarda i rapporti e il differenziale.

Grande lavoro anche sulla taratura del limitatore di velocità e del controllo di trazione, senza contare i test svolti sull'impianto dei freni, sul raffreddamento del propulsore e diverse prove dedicate all'aerodinamica.

"È la prima volta che siamo coinvolti in un progetto così grande partendo da zero. Ci sono molte persone che lavorano insieme e il primo compito è quello di creare la giusta atmosfera e costruire una squadra", ha dichiarato Andrea Piccini, amministratore delegato e team principal di Iron Lynx.

"Da quando abbiamo fatto uscire la macchina dai box a Vallelunga la scorsa settimana, i piloti hanno riferito una sensazione generale positiva. Finora non abbiamo avuto alcun problema di rilievo, e passo dopo passo stiamo facendo stint più lunghi, imparando la macchina e diventando più veloci. La strada da percorrere è ancora lunga, c'è bisogno di molto debugging e sviluppo, ma la prima impressione è decisamente positiva!".

La SC63 tornerà in pista molto presto. Lo farà prima in Francia e poi in Belgio, rispettivamente al Paul Ricard e a Spa-Francorchamps, per proseguire il suo sviluppo. Al volante ci saranno sempre i piloti ufficiali del marchio italiano. Questi test si terranno tutti nel mese di agosto, dunque nelle prossime 2 settimane.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.