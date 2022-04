WEC | La Vanwall-ByKolles Hypercar ha fatto il primo roll-out

Carica lettore audio

La Vanwall Racing ha completato il primo roll-out della sua Hypercar per il FIA World Endurance Championship.

La Vandervell LMH costruita dal team ByKolles, che ha così ufficializzato il ritorno in auge nel mondo delle corse dello storico marchio inglese, ha percorso i primi km in un aeroporto in Germania.

A guidare la macchina nei suoi primissimi passi è stato Christophe Bouchut, vincitore 30 anni fa della 24h di Le Mans con la Peugeot, che non ha avuto alcun problema appena sedutosi sull'auto verde #4 lavorando per tutta la giornata con in mezzo le dovute pause per controllare che tutto fosse in ordine.

ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: ByKOLLES Racing

"Siamo andati in una parte dell'aeroporto che solitamente viene usata dai Costruttori per questo genere di cose - ha detto il francese ad Endurance-Info - Non dovendo correre quest'anno nel WEC c'è tutto il tempo per svilupparla con calma, anche se ha già l'aspetto di una macchina da corsa, livrea e adesivi compresi".

"Mi sono piaciuti moltissimo i piccoli dettagli, in generale è una bellissima macchina sotto ogni aspetto. E' stato un grande piacere sedermici sopra per la prima uscita, sentendo il motore spingere e l'aerodinamica funzionare".

"La cosa che mi ha impressionato è stata l'affidabilità, era la prima volta che l'accendevamo e non ci sono stati problemi grossi. La guiderò anche in altre occasioni prossimamente, stavolta su una pista vera che ci consentirà di raccogliere i dati migliori per il lavoro del team".