WEC | La Toyota GT3 arriverà nel 2026, sarà marchiata Lexus?

Al Salone dell'Auto di Tokyo dello scorso anno, il costruttore giapponese ha tolto i veli a quella che sarà la sua prima macchina nel mercato delle GT3 in quasi un decennio, con l'ambizione di portarla al FIA WEC e alla 24 Ore di Le Mans.

Da allora, si sa che l'auto ha iniziato i test in pista e all'inizio di quest'anno è stata avvistata in azione durante una sessione di prove private al Fuji Speedway, di proprietà della Toyota.

Si pensava che la vettura fosse pronta per il debutto in gara nel 2025, l'anno successivo all'apertura del WEC alle vetture GT3. Tuttavia, a causa dei ritardi nell'uscita della vettura stradale GR GT3, che sarà lanciata in concomitanza con la versione da corsa, il debutto nel WEC è stato posticipato al 2026.

"Tutti sanno che stiamo sviluppando un'auto che correrà in Europa nel 2026", ha dichiarato a Motorsport.com Rob Leupen, direttore del team Toyota WEC.

"La data è in linea con quella della vettura stradale, che segue la filosofia di Toyota di avere una vettura da competizione su strada. Al momento si sta procedendo in questo senso".

Le informazioni dicono che l'auto basata sulla GR GT3 sarà contrassegnata come Lexus, che ha ripetutamente accennato all'introduzione di un successore per la vecchia RC F GT3.

Alla domanda se la nuova auto sarà conosciuta come Lexus, Leupen ha risposto: "Al momento sembra di sì. Dipende da come si svilupperà all'interno di Toyota, ma al momento sì".

Leupen non ha voluto precisare se la nuova vettura farà il suo debutto in gara prima di approdare nel WEC nel 2026.

"Verrà testata. Hanno una visione chiara di ciò che vogliono fare in Giappone, quindi è un po' prematuro fare dichiarazioni di un certo tipo su questo, al momento".

La possibilità di far correre la vettura in uno stato non omologato nella serie giapponese Super Taikyu sarebbe un'opzione, se Toyota volesse fare chilometri in gara prima del suo debutto ufficiale.

In teoria, a Toyota dovrebbero essere garantiti i posti in griglia per la GR GT3 nel 2026, poiché il WEC ha chiarito che i costruttori di Hypercar esistenti avranno la priorità nell'assegnazione dei posti.

All'inizio del mese, in vista di Le Mans, è stato rivelato che ad essi saranno offerte non meno e non più di due iscrizioni ciascuno.