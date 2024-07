WEC | La strategia premia Peugeot: "Ora bisogna trovare velocità"

Si conclude con un piazzamento in Top10 la 6h di San Paolo per la Peugeot, che in questo quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship ha fatto decisamente una figura dignitosa.

Con un Balance of Performance che finalmente ha messo la 9X8 2024 in condizioni di poter combattere contro alcune vetture rivali, c'era però l'incognita per tutti di come sarebbe stato il tracciato di Interlagos, mai visto prima d'ora da nessuno dei protagonisti.

Da questo punto di vista, alla Casa del Leone hanno preferito non rischiare troppo scegliendo di partire con le gomme dure vedendo che domenica le temperature si erano alzate di una decina di gradi rispetto alle prove.

Se la Qualifica non era andata per niente bene - con le LMH francesi relegate in 16a e 17a posizione - di ben altro spessore è stata la corsa che ha visto pian piano risalire la china, soprattutto dalla #93 di Vergne/Jensen/Müller, mentre la #94 di Duval/Di Resta/Vandoorne ha faticato nelle retrovie a causa di un paio di penalità.

Ma va pure detto che le 9X8 hanno avuto un buon ritmo senza accusare alcun problema tecnico e compiendo pure alcuni bei sorpassi nelle varie lotte di centro gruppo, il che ha consentito alla #93 di tagliare il traguardo ottava prendendo buoni punti.

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Antonio Serravalle, Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, #94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne Foto di: JEP / Motorsport Images

"Se stamattina mi avessero chiesto di accettare un ottavo posto, avrei colto al volo l'occasione dopo essermi qualificato in 17a posizione!", ammette Jensen.

"In gara le cose sono andate bene perché la vettura si è comportata bene con le gomme dure. Abbiamo notato che alcuni rivali faticavano con le medie, mentre noi eravamo piuttosto veloci con l'altra mescola".

"Il team ha adottato un'ottima strategia alla partenza con pneumatici nuovi a destra per Nico e poi siamo riusciti a fare doppi stint, quindi abbiamo fatto un buon lavoro".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Foto di: JEP / Motorsport Images

La soddisfazione più grande viene però evidenziata dal Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie, al quale è piaciuta molto la sua squadra, con l'augurio ora che si possa anche trovare il modo di andare a lottare con i rivali per l'agognato podio.

"All'inizio della gara abbiamo adottato la migliore strategia possibile con le gomme dure e ha dato i suoi frutti, perché la #93 ha rapidamente risalito la classifica", dice l'ingegnere transalpino.

"Se guardiamo al secondo stint alla fine, abbiamo fatto una scelta di pneumatici diversa rispetto agli altri. Eravamo un po' preoccupati per il degrado, quindi non volevamo adottare questa strategia".

"Credo che alla fine sia stata la scelta giusta". Entrambe le vetture avevano un degrado molto basso e questo spiega perché, anche con un passo non molto buono, siamo riusciti a concludere in quella posizione".

"Detto ciò, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era quello di lottare con BMW, Alpine e Lamborghini, e alla fine abbiamo concluso davanti a loro. È chiaro che non avevamo il passo giusto per stare con quelli davanti, lo avevamo notato già nelle Prove Libere, ma credo che siamo riusciti a ottenere il meglio in base a quello che potevamo fare".

"Sono soddisfatto del modo in cui abbiamo affrontato le cose; avevamo sicuramente la strategia giusta, ora dobbiamo trovare un po' di velocità per poter lottare davanti nelle prossime gare, anche se non so cosa sarà possibile fare ad Austin".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne, #38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen Foto di: JEP / Motorsport Images

Anche il Vice Presidente di Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot, si è mostrato contento: "L'alto livello di competizione in questo campionato lo si è visto in Qualifica, dove con un secondo di distacco dalla vetta ci siamo purtroppo ritrovati in fondo alla griglia".

"Ma abbiamo fatto una buona gara grazie a una strategia di pneumatici impeccabile alla partenza, che ha permesso alla #93 di fare una grande rimonta. Purtroppo la #94 è stata penalizzata e poi è rimasta bloccata nel traffico".

"L'ottavo posto è buono, ma non siamo del tutto soddisfatti perché vogliamo lottare per il podio. Tuttavia, il team ha fatto un buon lavoro per ottenere il massimo dal pacchetto in questa gara".