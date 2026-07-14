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WEC | La rimonta Ferrari in LMGT3 si ferma al 9° posto: "Sarebbe bello giocarcela alla pari nelle prossime gare"

La 296 di Rovera/Mann/Hériau lotta risalendo in Top10 dalle retrovie, mentre la #54 di Castellacci/Flohr/Rigon rimane a secco, ma a San Paolo e le vetture di Maranello non erano nelle condizioni per poter combattere coi rivali.

Redazione Motorsport.com
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Pubblicato:
#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

Foto di: Jakob Ebrey

Nono posto per la Ferrari 296 LMGT3 Evo alla 6h di San Paolo, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026, grazie all’equipaggio della vettura #21 costituito da François Hériau, Simon Mann e dal pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera.

17a posizione invece per i compagni di squadra Thomas Flohr, Francesco Castellacci e l’altro ufficiale Davide Rigon sulla #54.

Partite dalle retrovie dello schieramento LMGT3, le due Ferrari di Vista AF Corse sono state protagoniste di diverse battaglie nel corso del primo stint di gara, affrontato dai piloti con licenza Bronze, Hériau e Flohr. 

La vettura #21 è risalita nel corso della seconda ora e si è consolidata all’interno della Top10 durante le fasi centrali nelle mani di Mann, prima che salisse a bordo Rovera e portasse la vettura a tagliare il traguardo in nona posizione, con un distacco di un giro dai vincitori. 

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

Foto di: Jakob Ebrey

“È chiaro che non possiamo essere soddisfatti di questo nono posto, nonostante il grande lavoro svolto con la squadra. Abbiamo combattuto con il degrado gomma su un fondo con poca aderenza e alla fine abbiamo conquistato 2 punti partendo penultimi", analizza Rovera.

"E' l'unico spiraglio di un weekend che sapevamo sarebbe stato difficile e nel quale poi in gara abbiamo anche atteso invano la pioggia che avrebbe potuto riequilibrare le forze in campo. Non c'è molto da aggiungere se non che nei prossimi appuntamenti sarebbe bello potercela giocare partendo alla pari".

Gara più complicata per l’equipaggio della #54, che ha provato una strategia differente nelle soste per risalire, ma ha concluso al 17esimo posto dopo gli stint di Francesco Castellacci e Davide Rigon nella seconda metà di gara.

In campionato la #21 sale a 42 punti, che valgono così la settima posizione per Hériau, Mann e Rovera. Ancora ferma a zero punti invece la gemella #54 di Flohr, Castellacci e Rigon.

 

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