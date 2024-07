WEC | La prima fila tutta Toyota apre ai giochi di squadra

La prima fila tutta Toyota (la 24a della sua storia) per la 6h di San Paolo apre uno scenario che potrà rimescolare ulteriormente le carte per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Il solito, stratosferico, Kamui Kobayashi ha realizzato il crono di 1'23"140 che gli ha permesso di conquistare la Hyperpole numero 40 per il Costruttore giapponese al volante della GR010 Hybrid #7 che condividerà con Mike Conway e Nyck De Vries, mentre il suo collega Sébastien Buemi si è fermato a 0"122 dal giapponese con la #8 su cui saliranno anche Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

"Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile come squadra. Io e Séb ci siamo sicuramente divertiti, avevamo una macchina fantastica ed è stato divertente da guidare, soprattutto perché Interlagos è una pista stupenda", ammette il giapponese.

"È stata una sfida per come abbiamo dovuto trovare velocità con le gomme; le qualifiche erano piuttosto fredde e ovviamente è stato molto difficile portarle in temperatura, ma abbiamo cercato di aumentarla il più possibile. Nell'Hyperpole ho ottenuto il miglior tempo già al primo tentativo, il che si è rivelato un successo".

"In questa stagione abbiamo faticato un po' in qualifica perché la concorrenza è davvero forte, ma finalmente abbiamo ottenuto una Pole, che è una sensazione fantastica. Dopo Le Mans, il team ha fatto un grande lavoro per questa gara, grazie a loro e a tutti quelli di TGR".

"Com'è Interlagos? Pista piuttosto piccola per le gare endurance, perché ci sono molte macchine in azione. Durante le prove ho potuto constatare che siamo in tantissimi e questo rende la carreggiata più stretta di quanto ci si aspetti, specialmente con lo sporco e i detriti di gomma. Non si può andare più di tanto larghi in traiettoria".

"Penso che sia una sfida, ma siamo tutti nella medesima situazione. 6 ore di gara sono lunghe per un tracciato corto come questo, sono molti i giri per ogni stint. Penso che vivremo diverse situazioni particolari, ma spero che la gara si svolga senza intoppi".

"Le temperature? "Credo siano simili per tutti. Quindi, se noi siamo in difficoltà, immagino lo siano anche tutti gli altri. Non commettere errori è fondamentale, perché è molto difficile sorpassare su questa pista, sempre per il discorso dello sporco. Vedo un'unica traiettoria buona, per cui in gara i sorpassi renderanno le cose difficili per tutti".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

Chiaramente stiamo parlando solo di una Qualifica che nulla ha a che vedere con le lunghe 6 ore di gara, ma il fatto che entrambe le LMH giapponesi siano davanti, unito alle condizioni meteo che potrebbero vedere le temperature alzarsi rispetto al sabato (aspetto di cui vetture come le Porsche potrebbero soffrire) le pone strategicamente in vantaggio.

Nel caso di Buemi e soci, ora si comincia anche a pensare ad un possibile aiuto per i compagni di squadra in ottica titolo piloti, essendo quelli della #7 meglio piazzati in classifica e in piena lizza contro Porsche e Ferrari.

"Mi sono davvero divertito. È stata la mia prima qualifica dopo tanto tempo, quindi è stato bello averne la possibilità e sono molto soddisfatto del risultato", ammette lo svizzero.

"È stata una grande prestazione di squadra e una doppietta in qualifica per la prima volta dall'anno scorso. Si tratta solo di qualifiche e la gara è ancora lunga, ma ci dà una buona posizione di partenza".

"In classifica di campionato abbiamo diverse vetture davanti e bisognerebbe sperare che qualcuno abbia problemi per riuscire a tornare in gioco, quindi è possibile che si pensi ad aiutare la vettura #7 a vincere la gara ad ottenere anche dei buoni punti per il Mondiale Costruttori".