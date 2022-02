WEC | La Peugeot salterà Le Mans, esordio previsto in estate

Carica lettore audio

Dopo tanto parlare, ora è ufficiale: la Peugeot non prenderà parte alla 24h di Le Mans del 2022 con la sua nuova Hypercar 9X8 Hybrid.

La squadra francese è ancora impegnata nei test di sviluppo del nuovo prototipo, che per correre sul Circuit de la Sarthe avrebbe dovuto essere al via di uno dei round precedenti del FIA WEC.

Già annunciata l'assenza a Sebring, c'era la speranza di omologare l'auto in tempo per la 6h di Spa-Francorchamps del primo weekend di maggio, ma è notizia di oggi che il debutto in gara avverrà solamente in estate, dunque presumibilmente a Monza a luglio.

"Ogni Hypercar di Le Mans deve essere omologata per essere autorizzata a correre, dopo di che il suo design non può essere ulteriormente modificato fino al 2025, tranne in circostanze molto particolari regolate da condizioni rigorose", ha spiegato il direttore tecnico, Olivier Jansonnie.

"Tutte queste modifiche saranno contate come 'EVO jokers', che sono limitate a cinque tra il 2021 e il 2025, a parte situazioni specifiche di forza maggiore come, ad esempio, quando la sicurezza o l'affidabilità dell'auto è compromessa. Limitare lo sviluppo in questo modo è importante, poiché non sarebbe possibile regolare le prestazioni di un'auto che è soggetta a costanti aggiornamenti tecnici attraverso modifiche al Balance Of Performance".

"Lo stesso processo di omologazione consiste in una serie di punti di partenza importanti. Il calendario e la messa in pratica di questo processo è molto preciso e si conclude con la presentazione di un dossier di omologazione che descrive nei minimi dettagli tutti i componenti del veicolo (con foto e misure di peso), così come un test nella galleria del vento della sua aerodinamica e un'ispezione del veicolo da parte dei tecnici di FIA/ACO".

"Dopo questo, il suo sviluppo è 'congelato'. I suoi parametri di prestazione sono successivamente valutati per poter regolare la sua potenza, il peso e la velocità minima di distribuzione dell'energia ibrida, che sono i fattori chiave del Balance Of Performance".

"Un costruttore giudica la sua auto pronta per essere omologata quando ritiene che abbia raggiunto il livello di prestazioni e affidabilità richiesto per essere ammissibile alla valutazione del BoP. Vale a dire che ha la stessa possibilità teorica di vincere nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans di qualsiasi altro concorrente. E quindi accetta da questo punto in poi che il suo mezzo non potrà subire ulteriori modifiche tecniche importanti fino alla fine del ciclo di omologazione".

Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

Detto questo, Jansonnie ha ammesso che i lavori sulla 9X8 sono tutt'ora in corso e che la vettura necessita di analisi approfondite, anche perché il suo design senza ala posteriore richiede una perfezione particolare nelle regolazioni. A questo c'è poi da aggiungere l'importantissimo aspetto della affidabilità, che nell'endurance è la cosa più importante.

"Correremo in estate. Semplicemente, questo ci darà il tempo necessario per raggiungere il necessario livello di affidabilità. In questo modo, la nostra pianificazione ci permetterà di mettere tutto il peso delle nostre squadre e delle nostre risorse nelle sessioni di test, senza l'interruzione delle gare di Spa-Francorchamps e Le Mans".

"Sia dal punto di vista operativo che dell'affidabilità, Le Mans è la gara più difficile del calendario. Inizieremo con alcune gare più brevi, che ci permetteranno di aggiornarci progressivamente nel campionato".

"Come con le nostre auto di serie, quando dobbiamo scegliere tra rispettare una scadenza o concentrarci sulla qualità, diamo sempre la priorità a quest'ultima".