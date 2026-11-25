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WEC | La nuova Ferrari Hypercar verrà svelata l'8-9 febbraio 2027

La Casa di Maranello ha ufficializzato le date in cui verrà mostrato il prototipo in veste rinnovata che prenderà il posto della 499P in Classe HYPERCAR dal prossimo anno.

Francesco Corghi

Pubblicato: 25 nov 2026, 13:58

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Foto di: Ferrari

La Ferrari ha ufficializzato lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2027 come date per la presentazione ufficiale della nuova Hypercar che andrà a combattere nel FIA World Endurance Championship.

Tramite una semplice immagine pubblicata sui propri canali ufficiali social, la Casa di Maranello ha diramato quindi le giornate dedicate al prototipo in veste rinnovata che dal prossimo anno prenderà il posto della 499P.

Il nome della vecchia vettura appare ancora sullo sfondo, preso da una immagine della livrea mimetica bianco-grigio-nera con cui la LMH emiliana dotata di aggiornamenti ha girato nei test dall'estate ad oggi, in vista poi di completare le prove e arrivare all'omologazione in galleria del vento a Windshear.

Come reso noto dal Capo dei reparti Endurance e Corse Clienti, Antonello Coletta, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari svoltesi a Barcellona lo scorso fine settimana, il Cavallino Rampante cambierà anche il nome della sua vettura, salutata alla cena di gala di sabato sera con un toccante video che ha ripercorso i successi a Le Mans 2023-2024-2025 e i titoli Mondiali Piloti e Costruttori conquistati nel 2025.

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