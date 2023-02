WEC | La Isotta Fraschini LMH verrà presentata il 28 febbraio

Carica lettore audio

La Isotta Fraschini Hypercar verrà presentata martedì 28 febbraio 2023 a Milano, nel pomeriggio.

"Il ritorno di una leggenda", recita il brevissimo e chiaro comunicato emesso dal Costruttore lombardo, che in collaborazione con Michelotto mostrerà il prototipo di nuova generazione con cui punta ad esordire quest'anno nel FIA World Endurance Championship.

Suggestivo anche l'abbinamento tra i modelli di ieri ed oggi/domani: la Tipo IM del 1913 che corse ad Indianapolis è pronta a passare il testimone nel mondo del motorsport alla Tipo 6 LMH-Competizione del 2023.

Alle ore 15;00, all'ombra della Madonnina, potremo finalmente apprezzare le forme del mezzo che in questi giorni è in fase di costruzione ed assemblaggio nella sede di Michelotto a Padova, dove sono presenti anche i tecnici di Vector Sport, ovvero la squadra che se ne occuperà in pista, sotto l'occhio vigile del Direttore Sportivo, Claudio Berro.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, la livrea della vettura non avrà interamente il colore blu-pastello che abbiamo visto nelle immagini promozionali circolate da ottobre, ma comunque verrà ovviamente usata la tonalità presa dallo stemma della Casa, 'Isotta Fraschini Milano'.

Inoltre sono in corso le trattative per trovare i primi piloti che saliranno a bordo della Tipo 6 LMH-C nei primi test di sviluppo, che la squadra spera di ultimare per poi essere sulla griglia di partenza della 24h di Le Mans a giugno, oppure nella successiva tappa di Monza a luglio.

