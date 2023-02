WEC | La Isotta Fraschini LMH è pronta per le prove al banco

Carica lettore audio

La costruzione della Isotta Fraschini Hypercar procede senza sosta e ormai manca poco per vederla interamente nelle sue forme.

I tecnici della Michelotto, coadiuvati dagli ingegneri di Vector Sport, la squadra che la porterà in pista nel FIA World Endurance Championship, hanno ormai ultimato l'assemblaggio delle parti più complicate della Tipo 6 Competizione.

Ricevuto il telaio qualche settimana fa, gli uomini dell'azienda di Padova si sono messi all'opera a testa bassa per cominciare ad unire le varie parti, cominciando dalle meccaniche delle sospensioni e arrivando poi al motore V6 da 3 litri turbo abbinato al sistema ibrido con batterie Williams Advanced Engineering ed elettronica Bosch, e al cambio X-Trac a 7 marce.

Per l'impianto di raffreddamento è stata scelta la PWR, mentre il sistema frenante è Brembo, le sospensioni della Multimatic Motorsports e le componenti della trasmissione di Pankl.

Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH Photo by: Isotta Fraschini

Ora è tempo di... muoversi per la Tipo 6 Competizione, che è pronta per le prove al banco 4WD dove verranno provate le varie componenti simulando quello che affronterà poi sui vari circuiti una volta pronta.

Un paio di settimane fa era arrivato anche il volante e qui si è colta l'occasione per scherzare prendendo in prestito una celebre citazione de 'Il Signore Degli Anelli'.

"Un volante per domarli, un volante per trovarli, un volante per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella terra di Milano, dove c'è la moda", recita la didascalia della foto.

Frase che riporta a quella del romanzo di J.R.R. Tolkien riferita all'anello del potere creato dall'Oscuro Signore, Sauron: "Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli, nella Terra di Mordor, dove l'Ombra cupa scende".

Ora non resta che la carrozzeria e l'aerodinamica, sviluppate sfuttando le strutture di Williams Advanced Engineering e pronte per la presentazione che avverrà a Milano il 28 febbraio alle ore 15;00 presso la sede dell'ACI Milano.

Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH, volante 1 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 2 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 3 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 4 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 5 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH, dettaglio 6 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini, presentazione 7 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C 8 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C 9 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C 10 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C 11 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini LMH, scheda tecnica 12 / 15 Isotta Fraschini LMH 13 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini LMH 14 / 15 Foto di: Isotta Fraschini Isotta Fraschini LMH 15 / 15