WEC: la Glickenhaus scende in campo con due Hypercar 007 nel 2021

Non una, ma ben due Hypercar per il 2021: questo è il programma che oggi ha ufficialmente annunciato la Scuderia Cameron Glickenhaus, pronta a scendere in pista nel FIA WEC con i suoi nuovi messi dal prossimo anno.

Il team fondato da Jim Glickenhaus da tempo sta lavorando al progetto della sua 007 LMH in collaborazione assieme agli italiani di Podium Advanced Technologies, sia in galleria del vento con il modellino in scala, che con le prossime prove al banco per quanto riguarda il motore Pipo Moteurs bi-turbo V8 da 3,8 litri, con l'obiettivo di essere in pista verso fine anno.

Intanto oggi è giunta la notizia che la SCG sarà in pista nel Mondiale Endurance nella categoria principale con una coppia di auto, andando ad aggiungersi alla già ben nota Hypercar di Toyota in quella che è una sfida definita Davide vs Golia.

"Nel 2017 abbiamo iniziato a darci da fare perché volevamo correre nella nuova Classe Hypercar e ci siamo mossi rapidamente - spiega Glickenhaus - Lo studio del telaio è completato, ora stiamo finalizzando le altre componenti. Abbiamo completato il primo test vero e proprio in una delle migliori gallerie del vento presenti al mondo, raggiungendo già diversi obiettivi che ci eravamo preposti. Abbiamo imparato tanto e lo stiamo mettendo in pratica, il prossimo mese daremo il via ai test al banco con il motore Pipo e prima della fine dell'anno potremo provare la nostra 007".

"Siamo inoltre entusiasti di poter schierare una seconda auto ufficiale a partire da Sebring, continuando con Spa-Francorchamps e naturalmente nella 24h di Le Mans. L'ascoltavo per radio fin da piccolo e ho sempre sognato di costruire una macchina per correrla, quindi non potere capire quanto sia felice che tutto ciò si realizzi".

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, ha aggiunto: “Questo bellissimo annuncio dà ulteriore lustro alla nostra categoria principale. Vorrei sottolineare quanto Glickenhaus ha fatto per costruire e promuovere la sua vettura. Lo ringrazio, così come tutti i nostri costruttori per il contributo che danno all'endurance pensando anche al suo futuro".