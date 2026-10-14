Intervista

WEC

WEC | La Ford LMDh secondo Campbell: "Ha già tanti aspetti positivi, ma non saremo al 100% già nelle prime gare"

L'australiano sta affrontando la sua prima sfida con un nuovo marchio e il prototipo dell'Ovale Blu lo ha subito colpito per varie caratteristiche che ha avuto modo di studiare in passato. Ma la crescita sarà continua e servirà pazienza per non imboccare strade sbagliate.

Francesco Corghi

Pubblicato: 14 ott 2026, 07:17

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: Ford

Ha un sorriso e un'aria davvero serena, Matt Campbell, che fin dai primi giorni della sua nuova avventura in Ford Racing ha trovato un ambiente ottimale per affrontare una sfida totalmente inedita.

Lo si vede dalle espressioni e lo si sente dal tono di voce, lui che è nato e cresciuto in Porsche Motorsport, ma ora a voltare pagina con la responsabilità di dare il via al nuovissimo programma dell'Ovale Blu, che dalla stagione 2027 del FIA World Endurance Championship debutterà in Classe HYPERCAR con il prototipo LMDh.

"Per me è stato un grande cambiamento, mi sono trasferito negli Stati Uniti, a Charlotte, vicino a dove abbiamo il simulatore, e lavoro con nuove persone. È stato bellissimo e le cose procedono serenamente; all’inizio non conosci nessuno e hai un sacco di punti interrogativi, ma sta andando alla grande. Passare da un Costruttore tedesco ad uno statunitense è un bel cambiamento, ma ogni giorno mi sento più a mio agio e con grande entusiasmo, nonostante sia qui da appena 10 mesi", ha detto il 31enne in un incontro con la stampa, al quale ha preso parte anche Motorsport.com, raccondando poi come ha vissuto i primi test con la Ford LMDh.

"La prima sessione di test era strutturata ottimamente, con i giorni di pausa in mezzo che ci hanno permesso di mettere a punto la vettura e apportare alcune modifiche davvero preziose. Per essere la prima volta in pista, è filato tutto anche fin troppo liscio! Per me è stato fantastico perché ho girato tutti e tre i giorni, imparando tantissimo con una squadra che lavorava per la prima volta insieme".

"Portimão si è rivelato più impegnativo, con quattro giorni e molte notti in bianco; ma penso che abbiamo iniziato a capire alcune aree su cui dobbiamo concentrarci e iniziare a lavorare abbastanza rapidamente, come sistemi e parte ibrida, che richiederanno molto tempo per essere sviluppate".

"Lo sviluppo proseguirà anche quando saremo in gara nel 2027. Per ora siamo ancora agli inizi, ma stiamo facendo molti test utili, che è la cosa più importante. Da ora in avanti li incrementeremo e, di fatto, il progetto sta prendendo forma sempre più".

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Foto di: Ford

Per l'australiano, salire sul prototipo per la prima volta a Le Castellet era come fare un salto nel buio, avendo solamente potuto lavorare in maniera virtuale con il simulatore. Eppure fin dai primi km, il suo corpo ha immediatamente trovato sintonia in quel che succedeva tra una curva e l'altra.

"L’aspetto più interessante è stato immediatamente la guidabilità, un enorme punto di forza della vettura, grazie anche all'ottimo telaio. Il suono del motore mi ha ovviamente colpito ed è davvero fantastico, ma poi anche le sensazioni al volante e la maneggevolezza; un vero punto chiave".

"Come tutte le LMDh, la trazione è posteriore e le gomme sono sottoposte a forti sollecitazioni. Ogni miglioramento in ambito di usura pneumatici potrà aiutarci enormemente, rendendo le cose più semplici in futuro su certi aspetti come la messa a punto".

"Inoltre, a gomma fredda si rischia l’effetto pendolo, quando si prova a scaldarle. Però il nostro sistema ibrido è molto ben integrato e funziona perfettamente in sintonia con il motore a combustione interna, quindi non vedo grossi problemi al riguardo; penso che potremo essere tra i migliori nel riscaldare le gomme".

Matt Campbell

Foto di: Ford

Chiaramente, per uno che ha dovuto fare lo stesso tipo di lavoro con la Porsche LMDh alcuni anni fa, il trascorrere del tempo ha consentito di apprezzare non solo i miglioramenti personali, ma anche dei sistemi in generale, pur parlando di una vettura molto complicata dal punto di vista tecnologico.

"Mi sento di dire che, rispetto agli inizi del 2023, ora tutti sono più avanti su ogni aspetto. Ricordo i primi sviluppi dei sistemi di controllo e ibrido, si verificarono moltissimi problemi fin dall’inizio. Ora tutto è filato estremamente liscio e la vettura non ha accusato guai di questo genere, ma neanche guasti meccanici gravi. Abbiamo completato molti giri, inziando a capire molto rapidamente la direzione da seguire e su cosa dobbiamo concentrarci per il prossimo test".

"Ci saranno sempre evoluzioni e sviluppi, per cui diventa molto importante che il processo sia rapido nelle fasi iniziali, in modo da compiere grandi passi avanti in breve tempo. Sono rimasto molto sorpreso in positivo e il fatto che la base della vettura funzioni estremamente bene già adesso è ottimo per il futuro. Non ci resta che metterci al lavoro e sbloccarne le prestazioni".

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Foto di: Ford

Una delle prime cose che Matt aveva commentato sui social, ricevendo riscontri positivi nel pubblico, riguardava il rombo del motore Coyote V8. Ma per fortuna, la Ford LMDh non ha solo quello come aspetto positivo da evidenziare in questi primi mesi di vita, dove ovviamente il lavoro per crescere è solo all'inizio.

"Il motore sicuramente è un punto di forza: le sensazioni che trasmette e la praticità di gestione nella guida. Tutti adorano il rombo, anch’io! All’interno dell'abitacolo il suono è fenomenale, fortissimo e molto diverso da quello di altri Costruttori in griglia che montano un propulsore simile. E, personalmente, penso anche che la vettura abbia un aspetto fantastico, decisamente aggressiva".

"Per quanto riguarda i punti deboli, non credo che al momento ce ne sia necessariamente uno particolarmente grave o fuori dal comune. Sono tutti i piccoli dettagli che, sommati, fanno la differenza. Si arrivare facilmente all'80% del potenziale, ma trovare quell’ultimo 20% per migliorare e fare la differenza è sempre l'aspetto più difficile. Dovrà essere un processo rapido in vista della prima gara".

"Dalla mia esperienza passata, so quanto possano essere impegnativi questi sistemi. E sicuramente per me questo è un punto di grande attenzione perché richiede tempo, non si risolvono le cose dall’oggi al domani. Non saremo perfetti alla prima gara e lo sviluppo sarà continuo nei primi due anni, ma è una caratteristica di queste auto. E tutto può influire sul comportamento meccanico del mezzo, anche se si commette un errore. Di sicuro, questa è la sfida più impegnativa".

Ford LMDh, test a Silverstone

Foto di: Ford

E a proposito delle esperienze passate, già citate in precedenza, Campbell ha poi fatto un confronto con la Porsche 963 telaiata Multimatic che lui stesso ha fatto crescere fin dall'inverno 2021-2022.

"La piattaforma di base è diversa e quindi è, per forza di cose, l'aspetto più evidente, che si tratti del comfort del pilota in macchina, ergonomia, sistemi e via dicendo. Sto già lavorando con il team da inizio 2026, anche al simulatore, e stiamo cercando di sviluppare nel lavoro a casa più cose possibili sin dalle prime fasi attingendo alle mie esperienze passate".

"Si tratta semplicemente di cercare di mettere a frutto tutte le mie conoscenze acquisite nell'altro programma, anche gli aspetti positivi e alcune cose su cui possiamo prendere una direzione diversa. Ma ho fatto solo due sessioni di test e penso che abbiamo ancora molto da imparare sulla vettura dal punto di vista meccanico e via dicendo. Abbiamo comunque Tom e Nick che hanno già guidato vetture Oreca, ci aiuteranno molto".

Matt Campbell, Nick Yelloly e Tom Blomqvist, Ford Racing

Foto di: Ford

Infine, parlando proprio dei nuovi compagni di squadra, ecco un pensiero su Tom Blomqvist e Nick Yelloly, ovvero gli ultimi annunciati assieme a lui in Ford Racing, dopo i primi lavori assieme in pista.

"Con l’esperienza di due piloti che provengono già dal mondo Oreca ed io che arrivo da un altro contesto, ci sono sicuramente alcuni aspetti in cui vedo che possiamo migliorare molto. Tom e Nick affrontano cose cui sono abituati ormai da un paio d’anni. Sono comunque emerse altre piccole cose su cui possiamo sempre migliorare e apportare anche cambiamenti più significativi, questo è certo. E ovviamente loro conoscono bene la vettura, quindi dal punto di vista meccanico è molto più semplice".

"Io provengo da una vettura completamente diversa. È evidente che i sistemi sono un’area in cui si rischia davvero di andare nella direzione sbagliata o di perdersi molto rapidamente. Cerchiamo di fare le cose nel modo più semplice possibile e il prima possibile, per evitare di imboccare la strada sbagliata, traendo il meglio da ciascuna delle nostre esperienze".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente WEC | Alex Quinn debutta sulla Peugeot alla 6h di Barcellona

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





WEC | Alex Quinn debutta sulla Peugeot alla 6h di Barcellona



WEC



WEC



6h di Barcellona



19 h



WEC | Alex Quinn debutta sulla Peugeot alla 6h di Barcellona





Drudi tra i cinque 'supermen' che si divideranno tra WEC a Barcellona e GT World a Portimão



WEC



WEC



6h di Barcellona



22 h



Drudi tra i cinque 'supermen' che si divideranno tra WEC a Barcellona e GT World a Portimão





WEC | Sfuma l'accordo Alpine-Geely per avere ancora le A424 in griglia nel 2027?



WEC



WEC



6h di Barcellona



1 g



WEC | Sfuma l'accordo Alpine-Geely per avere ancora le A424 in griglia nel 2027?

More from

Matt Campbell





Video WEC | "Assordante!" Ecco la Ford LMDh in azione al Paul Ricard



WEC



WEC 1 gm



Video WEC | "Assordante!" Ecco la Ford LMDh in azione al Paul Ricard





WEC | 1000km in tre giorni per la Ford LMDh al Paul Ricard, prossimi test anche a Monza e Imola



WEC



WEC 1 gm



WEC | 1000km in tre giorni per la Ford LMDh al Paul Ricard, prossimi test anche a Monza e Imola





Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test



WEC



WEC 1 gm



Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test

More from

Ford Racing





WEC | Crescita Ford secondo i piani: da Monza due LMDh in pista, poi test endurance



WEC



WEC 6 g



WEC | Crescita Ford secondo i piani: da Monza due LMDh in pista, poi test endurance





Ford convinta: "Il WRC sta cambiando nel modo giusto e ci aiuterà ad imparare e crescere"



WRC



WRC 7 g



Ford convinta: "Il WRC sta cambiando nel modo giusto e ci aiuterà ad imparare e crescere"





WRC | Il ritorno di Ford: "È il momento giusto, un passo alla volta per giocarcela nel 2029"



WRC



WRC 12 g



WRC | Il ritorno di Ford: "È il momento giusto, un passo alla volta per giocarcela nel 2029"

Ultime notizie





F1 | Esclusivo - Bortoleto, il tempo è dalla sua parte: “Kimi e Hadjar sul podio? Vediamo tra 20 anni...”



Formula 1



F1 Formula 1



Singapore



25 min



F1 | Esclusivo - Bortoleto, il tempo è dalla sua parte: “Kimi e Hadjar sul podio? Vediamo tra 20 anni...”





MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero



MotoGP



MtGP MotoGP 45 min



MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero





WEC | La Ford LMDh secondo Campbell: "Ha già tanti aspetti positivi, ma non saremo al 100% già nelle prime gare"



WEC



WEC WEC 1 h



WEC | La Ford LMDh secondo Campbell: "Ha già tanti aspetti positivi, ma non saremo al 100% già nelle prime gare"





L'Alfa Romeo Cuorerosso raccontata da chi l'ha disegnata



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



L'Alfa Romeo Cuorerosso raccontata da chi l'ha disegnata

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti