Qualifiche
WEC 6h di Monza
WEC | La Ferrari ritrova la Hyperpole con Fuoco a Monza
Lotta serrata che vede il calabrese piazzare la 499P #50 al comando davanti a Genesis e Cadillac, Peugeot in Top5 seguita da Alpine, indietro le Toyota. In LMGT3 è David con la Lexus-ASP a svettare davanti alla Corvette-TF di Edgar, male le Ferrari.
Francesco Corghi
Pubblicato: 7 nov 2026, 14:49
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Foto di: AG Photo
Ferrari e Lexus-ASP scatteranno dalla Hyperpole per la 6h di Monza, ultimo evento della stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.
In un pomeriggio dove la pioggia ha finalmente smesso di scendere, ma con il cielo ancora coperto e temperature piuttosto fredde ed umide, Antonio Fuoco e Hadrien David si sono portati a casa i primati delle Classe HYPERCAR e LMGT3.
HYPERCAR
Fuoco è stato autore di una bellissima lotta sul filo dei centesimi contro Mathieu Jaminet, il quale ha confermato l'ottimo stato di forma della Genesis dopo l'exploit di Barcellona.
Stavolta, però, è il calabrese di Maranello ad avere la meglio di tutti, fermando il cronometro sull'1'33"364 alla guida della 499P #50, beffando per 0"096 la GMR-001 #19 del francese.
La seconda fila sarà aperta da Earl Bamber con la Cadillac-Jota #38, affiancato dalla Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi, rispettivamente a +0"177 e 0"209 dal primato, mentre Théo Pourchaire ottiene il quinto tempo all'ultima uscita con la Peugeot #94.
Delude invece Victor Martins che è sesto sulla Alpine #36, seguito dalla Cadillac-Jota #12 di Norman Nato e dalla Ferrari #83 di Robert Kubica che non riesce a migliorare nel finale, ritrovandosi a mezzo secondo dalla vetta.
Completano la Top10 la Peugeot #93 di Nick Cassidy e la BMW #20 di Sheldon Van Der Linde, con ritardi maggiori.
Nei 12' della Qualifica Fuoco ha realizzato l'1'33"400 di riferimento davanti a Jaminet, Kubica e Giovinazzi, il primo degli eliminati invece è stato Charles Milesi con la Alpine #35, che quindi da 11° si ritroverà al suo fianco la Aston Martin #009 di Marco Sorensen, seguiti da Mathys Jaubert sulla Genesis #17 e Harry Tincknell con la Aston #007.
Indietro le Toyota #8 e #7 di Ryo Hirakawa e Kamui Kobayashi, appena 15a e 16a, ultimo del lotto Dries Vanthoor al volante della BMW #15.
LMGT3
Hadrien David è l'eroe di giornata centrando la Hyperpole in 1'47"523 per la Lexus-ASP #78, soffiando il punto addizionale a chi lotta per il titolo, in particolare a Jonny Edgar, leader di campionato che scatterà in prima fila con la Corvette-TF Sport #33, dopo aver perso il primato per soli 0"014.
Le Ford erano andate molto bene nelle prime fasi, ma alla fine Ben Tuck è terzo con la Mustang #77 a +0"072, mentre Giammarco Levorato si ritrova solamente settimo con la #88.
Peccato anche per le ottime Aston Martin, dato che Eduardo Barrichello aveva portato in vetta la Vantage #23, prima di vedersi cancellare il crono da Hyperpole scivolando quarto, con Zach Robichon sesto sulla #27.
In mezzo a loro la Lexus-ASP #87 di Clemens Schmid quinta, completano la Top10 con distacchi più pesanti Rui Andrade (Mercedes-Iron Lynx #61), Timur Boguslavskiy (Porsche-Manthey #91) e Salih Yoluç (Corvette-TF Sport #34).
Le Qualifiche riservate ai piloti Bronze hanno subito provocato un tuffo al cuore per i tifosi Ferrari a causa dell'uscita di François Hériau alla 'Ascari', tradito dal cordolo umido preso troppo allegramente con le gomme slick, finendo in testacoda e sbattendo sul muro di sinistra rovinando irrimediabilmente la sua 296 #21.
Bandiera rossa e ripresa con 9' sul cronometro che ha visto svettare il solito grandissimo Peter Dempsey con la Corvette-TF Sport #34 in 1'48"440, staccando nettamente il resto della truppa.
I miglioramenti finali hano invece punito la Porsche-Manthey #92 di Yasser Shahin, primo degli eliminati (per soli 0"078), costretto quindi a partire dall'undicesima piazza affiancato dalla BMW-WRT #32 di Darren Leung, mentre alle loro spalle abbiamo la Mercedes-Iron Lynx #79 di Johannes Zelger e la McLaren-Garage 59 #58 di Alexander West.
Sessione difficile anche per la Ferrari-AF Corse #54 condotta da Thomas Flohr che non va oltre il 15° tempo, mastica amaro Anthony McIntosh che termina 16° al volante della BMW-WRT #69 e automaticamente viene eliminato dalla lotta per il titolo.
Fanalino di coda assieme al sopracitato Hériau sarà Antares Au sulla McLaren-Garage 59 #10.
La partenza della 6h di Monza è prevista per le ore 11;00.
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