WEC | Ecco la Ferrari Hypercar all'esordio in pista a Fiorano!

Ore 9;37 di mercoledì 6 luglio 2022: una data e un orario storici per la Ferrari, che a Fiorano ha portato per la prima volta in pista la nuovissima Le Mans Hypercar di cui Motorsport.com vi può mostrare le sue esclusive immagini.

L'esordio è avvenuto in una mattinata sotto un cielo nuvoloso, dal quale qualche raggio di sole estivo si è fatto largo per 'battezzare' l'auto che debutterà nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2023.

L'attesa di conoscere il nuovo prototipo della Casa di Maranello si era finalmente esaurita stamattina con la pubblicazione della prima immagine ufficiale, che faceva seguito all'assaggio delle linee frontali emesso al venerdì della 24h di Le Mans di quest'anno.

Il team Ferrari era presente al completo assieme agli uomini della AF Corse (che prenderanno in gestione la macchina) quando Alessandro Pier Guidi ha avuto l'onore e l'onere di accendere il motore, e prendere in mano la LMH del Cavallino Rampante per un primo giro di installazione, riportandola poi ai box per tutti i controlli di rito.

Ferrari LMH Photo by: Davide Cavazza

La livrea mimetica bianco-grigio-nera è stata ovviamente scelta per nascondere tutti i particolari di un mezzo che deve essere ancora sviluppato e portato all'omologazione della FIA.

Distinguibili, oltre alle gomme del fornitore del WEC, Michelin, lo scudetto giallo Ferrari sul passaruota anteriore e i marchi degli sponsor Adler, Cetilar e Richard Mille.

Dopo poco più di un'ora di operazioni chiusi nel garage, ecco che di nuovo la vettura ha compiuto un'altra manciata di tornate; i lavori si sono man mano intensificati nell'arco della giornata, con Nicklas Nielsen che ha preso il posto del collega piemontese nel pomeriggio.

Come già reso noto dalla squadra, tutti i piloti ufficiali delle Competizioni GT avranno a turno la possibilità di provare il prototipo che dopo 50 anni tornerà a dare l'assalto alla vittoria assoluta alla 24h di Le Mans.

Ferrari LMH 1 / 8 Foto di: Davide Cavazza Ferrari LMH 2 / 8 Foto di: Davide Cavazza Ferrari LMH 3 / 8 Foto di: Davide Cavazza Ferrari LMH 4 / 8 Foto di: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 5 / 8 Foto di: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 6 / 8 Foto di: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 7 / 8 Foto di: Davide Cavazza Ferrari LMH 8 / 8 Foto di: Ferrari