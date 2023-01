WEC | La Ferrari ingaggia Lilou Wadoux, correrà con la 488 GTE

Carica lettore audio

Grande colpo per la Ferrari, che ha messo sotto contratto la giovanissima Lilou Wadoux come pilota delle Competizioni GT.

La 21enne francese è una delle grandi promesse del mondo dei motori e lo scorso anno ha esordito nel FIA World Endurance Championship con la Oreca LMP2 del team Richard Mille Racing, mostrando subito ottime qualità.

Le prestazioni con la 07-Gibson condivisa assieme a Charles Milesi e Sébastien Ogier le erano valse il test di fine stagione in Bahrain con la Toyota Hypercar e al volante della Ferrari 488 GTE, ma il suo nome ad oggi non appariva nell'elenco iscritti del Mondiale Endurance 2023.

Lilou Wadoux, Ferrari Competizioni GT Photo by: Ferrari

Lunedì è giunta la grande notizia che la nativa di Amiens sarà nuovamente impegnata nel FIA WEC, ma come portacolori del Cavallino Rampante al volante della vettura iscritta in Classe LMGTE AM dalla Richard Mille-AF Corse con il #83, su cui è già confermato Luis Perez Companc.

"Sono estremamente felice e orgogliosa di entrare a far parte della famiglia Ferrari - ha dichiarato la Wadoux, prima donna ad entrare nello schieramento degli ufficiali Competizioni GT - Diventare un pilota ufficiale è un sogno che si avvera e che comporta grandi responsabilità".

"L’impegno messo nel lavoro però paga sempre e farò del mio meglio per ripagare chi ha creduto in me sin dagli inizi. Questa nomina rappresenta un importante passo nella mia giovane carriera, ma sono pronta per dare il massimo e rappresentare uno dei marchi più famosi al mondo".

Lilou Wadoux, Ferrari Competizioni GT Photo by: Ferrari