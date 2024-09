WEC | La Ferrari-AF continua la rincorsa al primato al Fuji

Alla vigilia del penultimo appuntamento del mondiale, AF Corse occupa la seconda posizione nella FIA World Cup For Hypercar Teams grazie ai risultati ottenuti dalla Ferrari 499P guidata in alternanza da Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye (questi ultimi due piloti ufficiali Ferrari).

Dopo la tappa americana e la vittoria assoluta, il primato della classifica è un obiettivo che la compagine tricolore proverà a raggiungere.

Giuseppe Petrotta (Direttore Generale): “L'appuntamento del FIA WEC in Giappone sul circuito del Fuji è sempre un evento importante. Per AF Corse e per la Ferrari 499P #83 quest'anno arriva subito dopo la vittoria di Austin, portando in dote un grande entusiasmo che ci fa ben sperare".

"Non dobbiamo però abbassare la guardia, in quanto questa pista e i nostri avversari renderanno la sfida molto complicata”.

Podio: #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye, primo posto Foto di: JEP / Motorsport Images

Robert Kubica: “Siamo pronti per il penultimo appuntamento del FIA WEC al Fuji, un circuito che risveglia sempre in me bei ricordi, visto che vi ho corso recentemente in LMP2 e in Formula 1 molto tempo fa. Quando si corre in Giappone non ci si può dimenticare dei tifosi giapponesi, che sono tutti molto

speciali".

"Il circuito è impegnativo, con un rettilineo molto lungo, curve lunghe e veloci ma anche un ultimo settore molto tortuoso e lento, per cui bisogna trovare un compromesso per quanto riguarda il set up aerodinamico, il che rende la vettura piuttosto complicata da guidare".

"Sarà entusiasmante di tornare in pista dopo la vittoria assoluta ottenuta ad Austin. Sicuramente non sarà una gara facile per noi, ma speriamo di ottenere il massimo da noi stessi e dalla vettura”.

Robert Shwartzman: “L’obiettivo per questo fine settimana è lo stesso che avevamo alla vigilia della tappa di Austin: tagliare il traguardo davanti a tutti. Sarà una grande sfida, specialmente per me che non ho mai corso sul circuito del Fuji, dovrò adattarmi rapidamente durante le prove libere".

"Sarà molto difficile trovare il ritmo, specialmente nell’ultimo settore, caratterizzato da numerose curve lente.

L’importante, come sempre, sarà fare il miglior lavoro possibile”.

Yifei Ye: “Dopo il grande successo ottenuto al COTA siamo impazienti di correre al Fuji, una sorta di gara di casa per me. Il tracciato è piuttosto impegnativo, presenta alcuni curvoni ad alta velocità nel primo settore e curve lente nella parte finale".

"Sarà quindi importante trovare il giusto set up per la gara per cercare di ottenere un'altra vittoria. Non vediamo l'ora che arrivi il weekend di gara e di mangiare del buon cibo!”