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WEC 6h di Monza

WEC | La Ferrari 499P in Stazione Centrale a Milano prima della 6h di Monza

La Ferrari 499P arriva nel cuore di Milano per avvicinare il grande pubblico al mondo dell’Endurance e accompagnare l’attesa verso il gran finale del FIA World Endurance Championship 2026, in programma a Monza dal 6 all’8 novembre.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 30 ott 2026, 11:57

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#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: Ker Robertson / Allsport via Getty Images

Dal 1° al 7 novembre, la Hypercar di Maranello sarà esposta alla Stazione Centrale di Milano grazie alla collaborazione tra FIA WEC, Autodromo Nazionale di Monza, Ferrari, Grandi Stazioni Retail e Havas Media Network, che ha curato la comunicazione e organizzato l’iniziativa attraverso Havas Play.

Accanto alla vettura saranno allestite due postazioni con simulatori Le Mans Ultimate, il videogioco ufficiale del FIA WEC, per consentire ai visitatori di vivere in prima persona l’esperienza delle gare Endurance.

Mercoledì 4 novembre, alle ore 12, spazio anche all’incontro con i campioni del mondo FIA WEC 2025 Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco, piloti Ferrari 499P e vincitori della 24 Ore di Le Mans rispettivamente nel 2023 e nel 2024. I due saranno protagonisti di un Meet & Greet con stampa e fan.

L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna DOOH sotto la Galleria delle Carrozze, con schermi digitali dedicati all’evento e alla promozione dei biglietti per la gara di Monza.

La Ferrari 499P, protagonista del ritorno della Casa di Maranello nella classe regina del Mondiale, ha conquistato tre vittorie consecutive a Le Mans dal 2023 al 2025 e otto successi assoluti nel FIA WEC, aggiudicandosi nel 2025 entrambi i titoli mondiali, Costruttori e Piloti.

La stagione si concluderà con la 6h di Monza, ultimo appuntamento del campionato, che si disputerà dal 6 all’8 novembre all’Autodromo Nazionale di Monza. La gara, subentrata a quella inizialmente prevista in Bahrein, sarà decisiva per l’assegnazione dei titoli Hypercar e LMGT3.

“Siamo entusiasti di tornare a Monza, il leggendario 'Tempio della Velocità' per il gran finale della stagione 2026. È un circuito che ci ha già regalato alcune incredibili gare del WEC ed è una cornice perfetta per una sfida ad alta tensione, decisiva per l’assegnazione dei titoli", ha dichiarato Marius Louvet, Direttore Commerciale e della Comunicazione del FIA WEC.

"E quale luogo migliore di Milano Centrale, uno degli snodi ferroviari più trafficati d’Europa e un luogo in continuo fermento, per dare il via all’ultima settimana di gara dell’anno? Ringraziamo Ferrari, Grandi Stazioni Retail, Autodromo Nazionale Monza e Havas Media Network per la collaborazione a questa entusiasmante iniziativa e non vediamo l’ora di portare il FIA WEC a un pubblico ancora più ampio, dentro e fuori dalla pista!”

Alfredo Scala, Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza, aggiunge: “Siamo lieti di vedere l’emozione e la storia delle gare endurance uscire dal Tempio della Velocità e raggiungere il cuore di Milano. L’esposizione della Ferrari 499P presso Milano Centrale rappresenta un’importante opportunità per accrescere l’attesa in vista della 6h di Monza, un evento di grande rilevanza per il nostro circuito e per il territorio".

"In qualità di ultimo appuntamento della stagione 2026 del FIA WEC, sarà un fine settimana speciale per Monza e non vediamo l’ora di accogliere appassionati e tifosi in autodromo”.

Alessandro Tavallini, Responsabile Stampa di Grandi Stazioni Retail, commenta: “La forza di iniziative come questa risiede nella capacità di unire esperienza e comunicazione. In una stazione ad altissimo flusso come Milano Centrale, la presenza fisica della Ferrari 499P e il supporto degli impianti media si integrano in modo naturale, amplificando l’impatto dell’evento e il coinvolgimento del pubblico e offrendo ai brand un ecosistema in cui engagement, audience e qualità dell’esperienza generano valore reciproco”.

Alessandro Tomaiuolo, AD di Havas Play, conclude: “Portare la Ferrari 499P a Milano Centrale significa avvicinare il mondo del FIA WEC a un pubblico ampio e trasversale, trasformando un luogo di passaggio in uno spazio di incontro con la passione per il motorsport".

"Abbiamo pensato a un’esperienza da vivere in prima persona, per accompagnare viaggiatori, appassionati di motori, e curiosi, verso il gran finale a Monza. È questo il valore delle esperienze dal vivo: creare connessioni autentiche tra le persone e le storie che amano”.

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