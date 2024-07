WEC | Prima uscita per la Aston Martin Valkyrie LMH a Silverstone

La Aston Martin Valkyrie ha messo insieme i suoi primi km sul tracciato di Silverstone, dando il via al percorso che la porterà all'esordio nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship per la stagione 2025.

Il mese di luglio era stato indicato dal Costruttore inglese come il punto di partenza per i test della sua Hypercar, che in pista verrà gestita dal team Heart of Racing.

Il progetto era stato rilanciato a gennaio con una presentazione avvenuta presso l'AMR Technology Campus di Silverstone e oggi, sul tracciato 'di casa', il prototipo è stato avvistato per la prima volta in azione.

Ovviamente non poteva mancare la livrea mimetica bianco-nero-verde per cercare di non rendere troppo visibili le sue forme, mentre il logo della HoR è ben presente in blu su tutta la carrozzeria.

Già ad inizio luglio era stata effettuata una primissima prova, senza carrozzeria e con il motore scoperto, percorrendo solamente un rettilineo; al volante si era seduto Stefan Mücke, pilota che collabora con Multimatic Motorsports, dato che i piloti ufficiali AMR sono impegnati in giro per il mondo tra IMSA, WEC e GTWC in queste settimane.

"Abbiamo fatto un controllo dei sistemi in generale, come motore, alimentazione, freni e tutto il resto, prima di cominciare i test con la vettura completa nelle prossime due settimane, se tutto andrà secondo i piani", ha detto Ian James, Team Principal di Heart of Racing, a Motorsport.com.

Ricordiamo che la Valkyrie LMH verrà preparata in collaborazione con Multimatic ed è dotata di motore Cosworth V12 aspirato da 6,5 litri, ma senza un sistema ibrido a spingerla ulteriormente.

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins