WEC: la Aston Martin chiama Westbrook per il Bahrain

Richard Westbrook è stato chiamato dalla Aston Martin per dare una mano a Ross Gunn e Paul Dalla Lana nel gran finale del FIA World Endurance Championship in Bahrain.

L'inglese salirà a bordo della Vantage #98 di Classe LMGTE Am al posto di Augusto Farfus, che sarà impegnato nella 12h di Sebring con il BMW Team RLL.

Fra l'altro nemmeno Darren Turner è disponibile per la 8h di Sakhir, visto che anche lui volerà negli Stati Uniti per l'ultima gara dell'IMSA.

“Sono felice di tornare a correre con la Aston Martin per l'ultimo round del FIA WEC - ha detto Westbrook, fresco di podio in LMGTE Pro alla 24h di Le Mans con Marco Sorensen e Nicki Thiim - La Classe LMGTE Am oggi è veramente molto competitiva e avrò modo di lottare per la vittoria in questo finale di stagione".

"Gareggiare per un marchio così importante è sempre un onore, specialmente dopo il podio conquistato a Le Mans, specialmente indossando la tuta verde in un giorno particolare per la Casa. Sarà solamente la mia seconda gara con la nuova Vantage, ma dopo Le Mans penso di avere messo assieme i km per sentirmi a mio agio. Mi è sempre piaciuto correre in Bahrain, è una delle mie piste preferite e quella in cui vinsi la mia prima gara nel GT nel 2005”.

Dalla Lana ha aggiunto: "Quando abbiamo avuto conferma che Augusto e Darren non sarebbero stati disponibili, Richard è diventata la scelta più ovvia per noi. A Le Mans è stato stellare e conosce la macchina molto bene. Per tutto l'anno siamo stati competitivi e sarebbe bellissimo concluderlo con un successo; credo che il team se lo meriti".