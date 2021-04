WEC: la ARC Bratislava ha scelto i piloti per la Ligier LMP2 #44

La ARC Bratislava ha svelato i nomi dei piloti con cui affronterà la stagione d'esordio nel FIA WEC per il 2021.

Il team slovacco schiera la sua Ligier JSP217 – Gibson #44 in Classe LMP2 capitanata dal 59enne Miroslav Konôpka nei sei round della serie, fra cui la 24h di Le Mans che per il veterano sarà la quinta in carriera.

Ad affiancare Konôpka per tutto l'anno saranno Tom Jackson ed Oliver Webb; quest'ultimo, però, non potrà essere presente per la 6h di Spa-Francorchamps a causa di altri impegni.

Per prendere il suo posto alla gara che darà il via alla stagione è quindi stato ingaggiato Darren Burke, che con la ARC Bratislava ha già avuto modo di fare esperienza in Asian Le Mans Series.

#49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantion Tereschenko 1 / 20 Foto di: Marc Fleury #49 ARC Bratislava, Ligier JSP217, Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantin Tereschenko 2 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #49 ARC Bratislava, Ligier JSP217, Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantin Tereschenko 3 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #49 ARC Bratislava, Ligier JSP217, Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantin Tereschenko 4 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantion Tereschenko, #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 5 / 20 Foto di: Rainier Ehrhardt #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantion Tereschenko 6 / 20 Foto di: Rainier Ehrhardt #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantion Tereschenko 7 / 20 Foto di: Marc Fleury #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantion Tereschenko, #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 8 / 20 Foto di: Rainier Ehrhardt #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantin Tereshchenko 9 / 20 Foto di: Marc Fleury #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantin Tereshchenko 10 / 20 Foto di: Marc Fleury #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson 11 / 20 Foto di: Marc Fleury #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantion Tereschenko 12 / 20 Foto di: Rainier Ehrhardt #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson 13 / 20 Foto di: Nikolaz Godet / Motorsport.com #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson 14 / 20 Foto di: Nikolaz Godet / Motorsport.com #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 - Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantin Tereschenko 15 / 20 Foto di: Paul Foster #49 ARC Bratislava, Ligier JS P217-Gibson: Miro Konopka, Konstantin Tereschenko, Henning Enqvist 16 / 20 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images #49 ARC Bratislava, Ligier JS P217-Gibson: Miro Konopka, Konstantin Tereschenko, Henning Enqvist 17 / 20 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images #49 ARC Bratislava, Ligier JS P217-Gibson: Miro Konopka, Konstantin Tereschenko, Henning Enqvist 18 / 20 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images #49 ARC Bratislava, Ligier JS P217-Gibson: Miro Konopka, Konstantin Tereschenko, Henning Enqvist 19 / 20 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images #49 ARC Bratislava Ligier JSP217 Gibson: Miroslav Konopka, Henning Enqvist, Konstantin Tereshchenko 20 / 20 Foto di: Marc Fleury