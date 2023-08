WEC | La Alpine completa il primo test con la A424 al Paul Ricard

Come promesso, la Alpine ha portato a termine il primo test con la A424_ß in vista dell'esordio nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

Dopo le prove al simulatore e l'accensione del motore turbo V6 da 3,4 litri in luglio, la LMDh della Casa francese ha mosso i primi passi ad inizio agosto con Nicolas Lapierre al volante per uno Shakedown di controllo di tutti i sistemi, per poi cominciare il lavoro vero e proprio di sviluppo questa settimana.

Ancora in livrea nero carbonio, lunedì è stato effettuato un altro Shakedown presso l'aeroporto di Le Castellet, mentre il giorno seguente il prototipo transalpino è entrato in azione al Paul Ricard sotto il sole cocente per sessioni di manciate di giri utili a verificare lo stato di cambio, freni e impianto di raffreddamento.

Alpine A424 Beta Photo by: Alpine

I tecnici di Viry-Châtillon hanno infine proseguito le operazioni mercoledì pomeriggio e giovedì per conoscere anche il comportamento delle gomme Michelin, mettendo assieme in totale oltre 1000 Km nell'arco della settimana e ultimando anche uno stint finale di 30 giri consecutivi con Charles Milesi al volante, il quale si è diviso i compiti con Lapierre e Matthieu Vaxiviere.

Ora si torna in azienda per l'analisi dei dati e la comparazione con quelli raccolti nelle simulazioni, poi a settembre è prevista la seconda prova ad Aragón.

"Questa prima sessione è il culmine di mesi di lavoro di Alpine Racing e dei nostri partner e il bilancio iniziale è soddisfacente, con un chilometraggio abbastanza elevato che ci ha permesso di condurre il nostro programma passo dopo passo - ha sottolineato Bruno Famin, Vice Presidente di Alpine Motorsports - In queste prime fasi di sviluppo, le priorità sono la convalida dei sistemi fondamentali e il lavoro sull'affidabilità, iniziando a mettere a punto il prototipo".

"I piloti erano piuttosto soddisfatti della vettura, anche se ci sono stati alcuni punti difficili, sui quali stiamo già lavorando in vista dei prossimi test. Ma dobbiamo essere realistici: il lavoro è appena iniziato e ce n'è una grande quantità da fare in un lasso di tempo estremamente breve prima della gara d'esordio".

Alpine A424 Beta Photo by: Alpine

Il Team Principal, Philippe Sinault, ha aggiunto: "Per la prima volta nella nostra storia, abbiamo l'opportunità di essere coinvolti in un progetto di così ampia portata fin dall'inizio. Vedere la A424 scendere in pista per la prima volta è stata una vera emozione. Questo progetto comporta anche una serie di sfide, in quanto i team Alpine Racing e Signatech lavorano insieme per ottenere il massimo dalla vettura".

"La prima impressione generale è piuttosto positiva e l'assenza di problemi fin dai primi giri ci ha permesso di familiarizzare con l'auto piuttosto rapidamente. La nostra conoscenza di essa crescerà con il proseguire dei test di sviluppo. I prossimi sei mesi saranno sicuramente intensi fino alla nostra prima gara in Qatar, ma tutti i membri del team sono più che motivati ad affrontare la sfida".

Presente anche la Lamborghini

Al Paul Ricard era presente anche la Lamborghini con la sua nuovissima SC63, per la prima volta in livrea ufficiale dopo l'esordio nello Shakedown di Vallelunga e nel successivo test di Imola.

La LMDh della Casa del Toro preparata da Iron Lynx aveva in programma un'altra intensa sessione di prove, in una lista che ne prevedeva uno a settimana da qui all'omologazione prevista in inverno.

Sfortunatamente si è verificato un incidente che non solo ha posto fine anzitempo alle operazioni sul tracciato francese, ma costretto gli uomini di Sant'Agata Bolognese a rientrare alla base per ricostruire alcune parti e quindi rivedere il proprio calendario di test.