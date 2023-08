WEC | La Alpine A424 pronta all'esordio in pista per i test

La Alpine A424_β si appresta ad esordire in pista cominciando il programma di test di sviluppo in vista della stagione 2024 che la vedrà in azione nel FIA World Endurance Championship.

La LMDh della Casa francese era stata mostrata per la prima volta al pubblico nel fine settimana della 24h di Le Mans e come aveva spiegato il pilota André Negrão nell'intervista rilasciata a Motorsport.com a Monza, l'inizio delle prove era previsto per fine luglio o nella prima metà di agosto.

Nel frattempo le prove al banco del motore turbo V6 da 3.4 litri sono proseguite in collaborazione con Mecachrome, provando l'abbinamento al sistema ibrido e con il cambio Xtrac, ed ora il pacchetto è stato consegnato ai tecnici di Oreca per essere integrato nel primo telaio della A424.

Completate le operazioni di costruzione e controlli dei sistemi a Signes, il 5 luglio è stato avviato per la prima volta il motore, mentre in azienda veniva portato avanti il lavoro al simulatore per capire meglio come affinare il software e provando anche una gara virtuale.

Ora è tempo di scendere in pista su un tracciato vero e proprio per il primo shakedown, cominciando con il controllo si tutti i sistemi e proseguendo con la carrozzeria nella sua configurazione iniziale. Per i test sono stati scelti i tracciati di Paul Ricard, Aragón, Jerez e Portimão, dove i tecnici di Alpine e del Team Signatech intraprenderanno il percorso che porterà la A424 all'omologazione per l'esordio nel WEC in Qatar a marzo 2024.

"Non vediamo l'ora di vedere l'Alpine A424 in pista per la prima volta. Prenderà davvero vita dopo mesi di duro lavoro dietro le quinte da parte dei team Alpine Racing e dei nostri partner. Il programma sta procedendo secondo i piani, con la prima accensione e le prime sessioni al simulatore", ha dichiarato Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports.

"Ora stiamo entrando in una fase in cui l'obiettivo è capire il nostro pacchetto per poterlo mettere a punto, migliorarne l'affidabilità, ottimizzarlo in tutti i settori e valutare le diverse opzioni tecniche. I passi già compiuti sono solo le prime pietre miliari, il grosso del lavoro resta da fare. I team Alpine Racing e Signatech utilizzeranno tutte le loro competenze riconosciute per avviare questo processo di sviluppo nel corso dell'estate e oltre".