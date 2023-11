WEC | Kubica, titolo LMP2 e sorriso ritrovato dopo Le Mans 2021

Il trio del Team WRT formato dal polacco, Louis Deletraz e Rui Andrade è stato incoronato ultimo Campione LMP2 del WEC con la vittoria alla 8h del Bahrain, battendo Albert Costa, Fabio Scherer e Jakub Smiechowski dell'Inter Europol con un sorprendente margine di 59 punti.

Kubica è convinto che il suo successo nel Mondiale sia un buon modo per compensare la sua mancata vittoria a Le Mans nel 2021, quando uno strano guasto al sensore dell'acceleratore all'ultimo giro gli negò la vittoria nella sua prima visita a La Sarthe con WRT.

Da allora, il pilota polacco ha ottenuto due secondi posti nella classica endurance francese, ma la vittoria continua a sfuggirgli.

"Ad essere onesti, non ho vinto molti campionati nella mia vita - ha dichiarato Kubica a Motorsport.com - Sì, alcuni, ma ogni stagione ed ogni campionato è diverso. Questo è speciale. È un peccato per Le Mans, devo ammetterlo. Finire secondi per il secondo anno di fila e nel 2021 perdere la vittoria all'ultimo giro è stato tosto da digerire".

"Ma comunque questo campionato del mondo mi fa tornare il sorriso. Penso che di sicuro non potevamo finire in modo migliore".

La costanza dell'equipaggio #41 di WRT è stata tale che ha concluso tutte le gare dell'anno, tranne una, sul podio, e il primo posto in Bahrain ha segnato la terza vittoria su sette gare.

Photo by: JEP / Motorsport Images #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

Nell'elogiare WRT per l'impressionante stagione, Kubica ha detto che il suo successo dimostra che può essere competitivo nelle gare di durata, essendo passato a questa forma di motorsport dopo un ritorno senza successo in Formula 1 nel 2019.

Kubica aveva già vinto il titolo della European Le Mans Series nel 2021 sempre con WRT, anche se quello nel WEC segna il suo primo mondiale in assoluto dai tempi del trionfo in Classe WRC2 nel 2013 alla guida di una Citroen.

"Sicuramente è un grande risultato. Quando si inizia un nuovo capitolo, come ho fatto nell'endurance prima nell'ELMS e poi nel WEC, l'obiettivo è sempre stato quello di ottenere qualcosa".

"Ho 38 anni, ma all'inizio di ogni stagione, so di poter essere competitivo. So di cosa ho bisogno per esserlo e quest'anno ho dimostrato che, insieme ai miei compagni di squadra di WRT, abbiamo tutti gli ingredienti per farlo".

"Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro con sei podi consecutivi su sette gare, molto costante. Abbiamo avuto giornate migliori e peggiori, ma non abbiamo mai mollato e questo evidenzia la qualità del lavoro che abbiamo svolto".

Kubica, Deletraz e Andrade sono riusciti a completare la gara in Bahrain con un pit-stop in meno rispetto alla maggior parte dei loro rivali, il che ha permesso loro di risalire la china dopo una deludente sessione di qualifiche che li aveva visti chiudere decimi nella classe LMP2.

Il 38enne ha rivelato che WRT si era preparata per tempo nella strategia che gli ha permesso di gestire il consumo di carburante e di pneumatici di conseguenza.

Photo by: Shameem Fahath #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

"Devo dire che le prove libere non sono andate bene, ma siamo riusciti a risollevare la situazione. Quando durante la gara abbiamo visto che la vettura si comportava come ci aspettavamo, abbiamo capito che potevamo fare un buon passo avanti".

"Abbiamo iniziato con una strategia diversa dagli altri e fatto un set-up per la vettura che ha dato i suoi frutti. Onestamente sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che all'inizio non ci siano state molte vetture che hanno utilizzato la nostra strategia. Jota ha scelto la nostra strategia, ma tutti gli altri l'hanno ignorata".

"Sono sorpreso perché in Bahrain è sempre una questione di gestione e questa era la combinazione perfetta di velocità, gestione e risparmio di carburante. Quindi, tutto ha funzionato e abbiamo ottenuto un'altra vittoria, la terza per noi, ma anche la seconda consecutiva, quindi è fantastico".