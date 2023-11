WEC | Juncadella ed Eastwood firmano con Corvette per il 2024

Daniel Juncadella e Charlie Eastwood cambiano casacca per la stagione 2024, nella quale saranno piloti ufficiali di Corvette Racing.

Dopo gli anni che hanno visto lo spagnolo al volante delle Mercedes-AMG GT3 ed il nativo di Belfast condurre le Aston Martin, entrambi si apprestano ad affrontare una sfida totalmente inedita salendo sulla nuovissima Z06 GT3.R.

Quello principale di Juncadella lo vedrà in azione nel FIA World Endurance Championship, dove l'auto di General Motors esordirà nella neonata Classe LMGT3, prendendo parte anche alla GTD PRO dell'IMSA SportsCar Championship per quanto riguarda l'Endurance Cup assieme ad Antonio Garcia ed Alexander Sims con l'auto preparata da Pratt Miller Motorsports.

"Sono stato testimone di cosa significhi essere un pilota Corvette negli Stati Uniti, con una grande base di fan. È piuttosto eccitante, a dire il vero. Ad ogni sessione di autografi all'IMSA in cui mi sono seduto accanto alla tenda Corvette, c'era una coda di 100 persone in attesa di ottenere una firma dai loro piloti, e noi eravamo semplicemente seduti!", ha commentato Juncadella.

"È davvero emozionante vedere quale sia la popolarità che Corvette Racing ha creato negli Stati Uniti e la quantità di conoscenza del marchio è davvero entusiasmante. Mi rende orgoglioso e mi fa sentire unico essere un pilota Corvette".

"Non sono mai stato a Le Mans, ma ho guardato molto della gara di quest'anno. Ero già in trattativa con Corvette, quindi sapevo che poteva essere una delle mie possibilità per il prossimo anno, e questo mi ha fatto interessare di più all'evento. Quest'anno è stato ovviamente importante per le Hypercar e per tutti i marchi che si sono uniti con i nuovi regolamenti. È stato un anno interessante con molte cose: il Centenario, l'ultimo della GTE, eccetera",

"Devo dire che ero un po' preoccupato che la Corvette vincesse di nuovo, perché pensavo a quanto sarebbe stato difficile per me il prossimo, visto il suo grande successo. Ma mi ha fatto capire quanto sia valido il marchio, la squadra e quanto sia cambiata la situazione. È stato molto emozionante".

Nel WEC vedremo all'opera anche Eastwood come pilota PRO su una delle due Corvette iscritte da TF Sport.

"Per me è sicuramente una cosa importante entrare a far parte di un marchio come Corvette e di un'organizzazione come GM. È quello che molti piloti desiderano per tutta la loro carriera", ha detto.

"Sembra essere un posto fantastico, e lo si vede perché molti piloti vi rimangono a lungo. Non vedo l'ora di avere l'opportunità di imparare dai migliori del settore e di continuare a lavorare insieme per raggiungere grandi traguardi per molti anni a venire".

"E' bello anche tornare a collaborare con TF Sport, davvero vantaggioso. Ovviamente si tratta di una vettura nuova di zecca, con nuovi regolamenti che passano alla GT3 dalla GTE, quindi conoscendo già tutto il team e gli ingegneri sento che questo può darci una marcia in più per quanto riguarda la rapidità con cui possiamo sviluppare una vettura nuova di zecca".

"Il tempo che intercorre tra il ricevimento della macchina e i pochi giorni di test prima di arrivare in Qatar è breve. Dobbiamo assicurarci di sfruttare al meglio ciò che abbiamo a disposizione. Conoscendo tutto il personale e gli ingegneri, spero che questo ci metta in una posizione molto buona per affrontare il primo round in Qatar".

Corvette ha poi confermato Nicolas Varrone, laureatosi Campione del FIA WEC in Classe LMGTE AM ed ora pronto a fare il salto di continente per salire sulla Z06 GT3.R della AWA in Classe GTD dell'IMSA assieme ad Anthony Mantella.

"Prima di tutto, è un grande onore essere un pilota ufficiale Corvette. È anche bello tornare nell'IMSA la prossima stagione con tutti i membri della AWA. Sono persone che ho conosciuto quest'anno e nelle gare endurance in LMP3, sarà una grande sfida con la nuova vettura, non solo per il nostro team ma per tutti i membri del programma Corvette", dice l'argentino.

"Ma questa è anche una Classe completamente nuova per AWA: sarà una sfida, ma saremo pronti a sfruttarla al meglio per provare ad ottenere qualche vittoria con la Corvette Z06 GT3.R e a disputare una grande stagione".

Infine non poteva mancare il duo formato da Tommy Milner e Nicky Catsburg, che vedremo sulla seconda auto di GTD PRO con Earl Bamber come aggiunta endurance, pronto a dividersi i compiti che ha già nel FIA WEC con la Cadillac.

"Quando ho fatto il primo test a Road America, si è capito perché Corvette ha avuto così tanto successo. Ho guidato la Z06 GT3.R e penso che il pacchetto sia davvero ottimo. Questi ragazzi hanno costruito fantastiche vetture GTLM nel corso degli anni e non vedo perché la Z06 GT3.R dovrebbe essere diversa", sottolinea il neozelandese.

"Si tratta di un'auto ben bilanciata nonostante siamo appena agli inizi, quindi credo che sarà una forza non solo nell'IMSA, ma anche quando questo programma sbarcherà in giro per il mondo. Penso che sarà una delle vetture di riferimento per il futuro".