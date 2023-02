WEC | Jota sceglie Dieter Gass come Team Principal per il 2023

Carica lettore audio

La Jota ha scelto Dieter Gass come Team Principal per la stagione 2023 che vedrà la squadra inglese passare in Classe Le Mans Hypercar del FIA World Endurance Championship.

In attesa che arrivi la Porsche 963 LMDh, in consegna sicuramente da maggio in poi per i team clienti della Casa di Weissach, si comincia ad organizzare la compagine che scenderà in pista con il trio formato dal cinese Yifei Ye, portato da Porsche Asia Pacific, e al confermato duo di vecchia conoscenza, Antonio Félix Da Costa e Will Stevens.

A dirigere le operazioni è stato chiamato Gass, che un paio di anni fa ha lasciato la direzione di Audi Sport dopo tanti successi coi Quattro Anelli tra endurance e GT.

Dieter Gass, Capo del DTM Audi Sport Photo by: Alexander Trienitz

"Il Team Jota è un nuovo concorrente nella Classe Hypercar del WEC, costruito sulla base di un pedigree agonistico di lunga data e di un approccio innovativo per avvicinare nuovi fan al campionato", ha dichiarato Gass.

"Abbiamo un grande mix di abilità e potenziale giovanile nei nostri piloti e un team tecnico e ingegneristico di grande esperienza".

"Non vedo l'ora di lavorare al fianco della squadra, con la quale speriamo di competere per vincere le gare e il campionato".

Porsche 963 Photo by: JEP / Motorsport Images

David Clark e Sam Hignett, proprietari di Jota, hanno aggiunto: "Dieter porta con sé un bagaglio di esperienza e conoscenza che crediamo possa far progredire la squadra nei prossimi anni".

"Passando alla classe Hypercar ci troveremo a lottare contro alcune delle più grandi case automobilistiche del mondo".

"Dieter ha vissuto e respirato il motorsport ai massimi livelli e ci aiuterà a crescere sulle nostre basi per portare il nostro storico successo nella classe regina delle gare endurance".